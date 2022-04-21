رسميا.. إريك تن هاج مديرا فنيا لمانشستر يونايتد حتى 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين إريك تن هاج مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي حتى عام 2025.

وغرد حساب مانشستر يونايتد: ”يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاج في منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لسنة أخرى“.

وصل وصل وصل! 🌟🇳🇱 يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاج في منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لسنة أخرى. ✍️#يونايتد | #مرحبًا_إريك pic.twitter.com/MCfJqXYQsj — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 21, 2022

وسيدفع مانشستر يونايتد قيمة الشرط الجزائي في عقد تين هاج الممتد مع أياكس أمستردام الهولندي، والذي يبلغ مليوني يورو“.

يشار إلى أن تعاقد مانشستر يونايتد مع رالف رانجنيك كمدرب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد تولى المهمة في يناير الماضي خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

وتولى تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2017، وقاد الفريق في 210 مباريات، حقق الفوز في 156 مباراة، وتعادل في 25 مباراة، وخسر في 29، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وحقق تين هاغ مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس هولندا، ولقب في كأس السوبر الهولندي، وصعد معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، علما أنه ودع من دور الـ16 في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.