سيرينا وليامز ولويس هاميلتون ينضمان إلى عرض لشراء نادي تشيلسي

قال مصدر وثيق الصلة بالمجموعة لرويترز اليوم الخميس إن نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز والبريطاني لويس هاميلتون الفائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات انضما إلى المجموعة التي يقودها مارتن بروتون والتي تسعى لشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتضم مجموعة بروتون أيضا العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وتعهدت سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني تقريبا (13.06 مليون دولار) في الصفقة وأيضًا تعهد هاميلتون بمبلغ مماثل.

واتصلت رويترز بممثلي مجموعة بروتون وبممثلي سيرينا للتعليق.

وعرض تشيلسي للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رامون أبراموفيتش عقب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وتشرف مجموعة بنك رين الأمريكية على عملية البيع التي لن تتم قبل الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية بموجب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش.