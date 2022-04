ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على برايتون.. وآرسنال يكتسح تشيلسي

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، بفوزه على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة.

وأحرز النجم الجزائري الدولي رياض محرز هدفا في مرمى برايتون وصنع آخر ليقود فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3 – صفر على الفريق الملقب، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين للمسابقة.

افتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيل فودين في الدقيقة 65.

واختتم برناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة منافسه المباشر ليفربول، الذي تراجع مرة أخرى للمركز الثاني بفارق نقطة خلف الفريق السماوي، ليتواصل الصراع بينهما على لقب المسابقة هذا الموسم قبل 6 مراحل على نهاية البطولة.

وفي المقابل توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة، ليظل في المركز العاشر.

آرسنال ينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي

وفي نفس الجولة فاز آرسنال 4-2 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدفين من إيدي نكيتياه، لينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بمواصلة ملاحقه جاره اللندني توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء.

تقدم آرسنال مرتين في الشوط الأول المثير في ملعب ستامفورد بريدج عن طريق نكيتياه، الذي استغل تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن، وإميل سميث-رو، بينما تعادل تشيلسي في المرتين بواسطة تيمو فيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وأعاد نكيتياه التقدم لآرسنال في الدقيقة 57، بعد ارتباك دفاعي من تياجو سيلفا ومالانج سار، لتصبح النتيجة 3-2، حيث لمس الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

واختتم بوكايو ساكا الأهداف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التعرض لخطأ من أزبليكويتا.

ويأتي آرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام رابع الترتيب.

وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 62 نقطة، لكنه خاض مباراة واحدة أقل من توتنهام وآرسنال، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

