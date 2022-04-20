ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على برايتون.. وآرسنال يكتسح تشيلسي

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، بفوزه على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة.

وأحرز النجم الجزائري الدولي رياض محرز هدفا في مرمى برايتون وصنع آخر ليقود فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3 – صفر على الفريق الملقب، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين للمسابقة.

افتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيل فودين في الدقيقة 65.

الجزائري رياض محرز الذي يلعب مباراته رقم 250 بالدوري الإنجليزي هو أكثر من ساهم بالأهداف في كل البطولات مع #مانشستر_سيتي هذا الموسم "31" هدفًا. لأول مرة في تاريخه يُساهم رياض محرز بـ أكثر من "30" هدفا في كل البطولات خلال موسم واحد. #مانشستر_سيتي_برايتون pic.twitter.com/Rse1CGCXvD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

واختتم برناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة منافسه المباشر ليفربول، الذي تراجع مرة أخرى للمركز الثاني بفارق نقطة خلف الفريق السماوي، ليتواصل الصراع بينهما على لقب المسابقة هذا الموسم قبل 6 مراحل على نهاية البطولة.

وفي المقابل توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة، ليظل في المركز العاشر.

آرسنال ينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي

وفي نفس الجولة فاز آرسنال 4-2 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدفين من إيدي نكيتياه، لينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بمواصلة ملاحقه جاره اللندني توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء.

تقدم آرسنال مرتين في الشوط الأول المثير في ملعب ستامفورد بريدج عن طريق نكيتياه، الذي استغل تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن، وإميل سميث-رو، بينما تعادل تشيلسي في المرتين بواسطة تيمو فيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وأعاد نكيتياه التقدم لآرسنال في الدقيقة 57، بعد ارتباك دفاعي من تياجو سيلفا ومالانج سار، لتصبح النتيجة 3-2، حيث لمس الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

واختتم بوكايو ساكا الأهداف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التعرض لخطأ من أزبليكويتا.

#آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات و يحسم ديربي لندن بالفوز على مضيفه #تشيلسي (4 – 2) ضمن الجولة الـ 25 للدوري الإنجليزي #تشيلسي_ارسنال #ارسنال_تشيلسي pic.twitter.com/zx8iHaHmcT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

ويأتي آرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام رابع الترتيب.

وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 62 نقطة، لكنه خاض مباراة واحدة أقل من توتنهام وآرسنال، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

FULL-TIME Chelsea 2-4 Arsenal Arsenal go level on points with Spurs thanks to Eddie Nketiah's brace, Emile Smith Rowe's tidy finish and Bukayo Saka's penalty. What a match!#CHEARS pic.twitter.com/tAvWejboXY — Premier League (@premierleague) April 20, 2022

ألميرون يهدي نيوكاسل فوزا ثمينا على بالاس

أحرز ميجيل ألميرون هدفا رائعا في الشوط الأول، ليقود نيوكاسل يونايتد لتحقيق فوزه التاسع في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويواصل تحقيق انتفاضة مع المدرب إيدي هاو، اليوم الأربعاء.

وتلقى ألميرون لاعب باراجواي تمريرة برونو جيمارايش وأطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا في الدقيقة 32، ليهز الشباك لأول مرة هذا الموسم.

وسيطر نيوكاسل على اللعب وسط معاناة بالاس الذي بدا أنه يعاني من الإرهاق بعد الخسارة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يصنع خطورة تقريبا على المرمى.

FULL-TIME Newcastle 1-0 Crystal Palace Miguel Almiron's brilliant first-half strike earns Newcastle their sixth consecutive home win#NEWCRY pic.twitter.com/6EuE3rZLga — Premier League (@premierleague) April 20, 2022

ولم يكن بوسع نيوكاسل إضافة المزيد من الأهداف، لكن الأجواء كانت سعيدة في ملعب سانت جيمس بارك بعدما أصبح الفريق يتأخر فقط بفارق الأهداف عن النصف الأعلى من جدول الترتيب.

وكان نيوكاسل يقبع في المركز 19 عندما تولى هاو المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني بعد 11 جولة، وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: