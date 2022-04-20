حزين للغاية.. أول ظهور لكريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله (صورة)

ظهر كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الأولى بعد وفاة نجله الرضيع، اليوم الأربعاء، أثناء توجهه لتدريبات ناديه.

وغاب رونالدو عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بعد أن سمح له النادي بالبقاء إلى جوار أسرته لوفاة نجله الرضيع.

إعلان وفاة الطفل

كان كريستيانو رونالدو قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته.

وكتب رونالدو يقول: ”ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر“.

وأضاف رونالدو الذي أعلن نبأ وفاة مولوده من صديقته جورجينا رودريجيز على وسائل التواصل الاجتماعي ”إنه أكبر ألم قد يشعر به أي أب“.

وكان رونالدو وجورجينا أعلنا، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، أنهما يتوقعان توأما.

وقال البيان: ”فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة“.

وعبر رونالدو البالغ عمره 37 عاما وصديقته البالغ عمرها 28 عاما عن امتنانهما للأطباء وطاقم التمريض ”على تقديم كل الرعاية والدعم“. وقالا: ”الألم يعتصرنا لهذا المصاب الأليم ونطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذه الظروف الصعبة. كم كنت ملاكا. سنفتقدك وسنحبك دائما“.

وعاد رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى يونايتد العام الماضي، بعد فوزه بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد ويوفنتوس.

تضامن جمهور ليفربول

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، كان ”لقطة المباراة“، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وعبرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو في الدقيقة السابعة، حيث هتف مشجعو ليفربول ”لن تسير وحدك“، بينما صفقت جماهير يونايتد.

كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها. كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل.

”أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم.

”مشاعرنا جميعا مع كريستيانو وعائلته“.

وأشاد غاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق بهذه اللفتة.

وكتب على تويتر: ”تصفيق جميل ومؤثر وصادق لكريستيانو. أقول لجماهير ليفربول أحسنتم“.