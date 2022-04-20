لماذا قرر مانشستر يونايتد إنهاء عمل اثنين من أبرز كشافيه؟

أكد مانشستر يونايتد في بيان اليوم الأربعاء أن كبير الكشافين جيم لولور ومارسيل بوت المسؤولين عن اكتشاف المواهب عالميا غادرا النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمت ترقية لولور لمنصب كبير الكشافين في يونايتد في 2014 بعد أن عمل محللا للأداء منذ 2005 بينما كان بوت جزءا من الجهاز الفني للويس فان جال في النادي في 2014 واستمر بعد رحيل المدرب الهولندي.

وتعرضت تعاقدات يونايتد مع اللاعبين لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة مع تراجع النادي للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر رغم مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية التي أنفقها على الفريق الحالي.

وقال متحدث باسم يونايتد ”لعب جيم دورا رئيسيا في تطوير العديد من فرق مانشستر يونايتد الحائزة على العديد من الألقاب وكان مصدرا مهما للتوجيه للسير أليكس فيرجسون وكل المدربين الذين تبعوه.

”مارسيل لعب دورا مهما كمدرب مساعد وفي تعزيز قدراتنا في مجال اكتشاف المواهب في السنوات الأخيرة.

”جيم ومارسيل سيتركان النادي. نتوجه لهما بخالص الشكر ونتمنى لهما كل التوفيق مستقبلا“.

ولا يتأخر النادي، الذي لم يعين مدربا دائما خلفا لأولي جونار سولشار بعد رحيل المدرب النرويجي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فقط في سباق المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم بل خرج من كل مسابقات الكأس.

وسيخرج بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة من الموسم الحالي بلا ألقاب للموسم الخامس تواليا بينما ستمر تسع سنوات على آخر نجاح له في الدوري.