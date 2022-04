كلوب: التضامن مع كريستيانو رونالدو "لقطة المباراة" أمام مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، كان ”لقطة المباراة“، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.

وعبرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة حيث هتف مشجعو ليفربول ”لن تسير وحدك“ بينما صفقت جماهير يونايتد.

كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

"The whole stadium showed pure class"

Jurgen Klopp praised supporters for the tribute to Cristiano Ronaldo 👏

