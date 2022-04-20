كلوب: التضامن مع كريستيانو رونالدو "لقطة المباراة" أمام مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، كان ”لقطة المباراة“، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.

وعبرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة حيث هتف مشجعو ليفربول ”لن تسير وحدك“ بينما صفقت جماهير يونايتد.

كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

"The whole stadium showed pure class" Jurgen Klopp praised supporters for the tribute to Cristiano Ronaldo 👏 [THREAD] 🧵https://t.co/ZQhy386Yw9 pic.twitter.com/XJdbxxFY22 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 20, 2022

وأبلغ كلوب الصحفيين ”بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها. كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل.

”أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم.

”مشاعرنا جميعا مع كريستيانو وعائلته“.

حدث تاريخي! رغم العداوة بين #مانشستر_يونايتد و #ليفربول جماهير الريدز ترفع قميص كريستيانو رونالدو ويصفقون في الدقيقة "٧" لدعمه بعد وفاة نجله الرضيع ❤️ #ليفربول_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/9gurDNW4mh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

وأشاد غاري لينكر، مهاجم إنجلترا السابق، بهذه اللفتة.

وكتب على تويتر ”تصفيق جميل ومؤثر وصادق لكريستيانو. أقول لجماهير ليفربول أحسنتم“.

وسجل محمد صلاح ثنائية في المباراة ليتصدر ليفربول الدوري الممتاز.

وكان رونالدو أعلن في بيان نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما ”نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة“.

وأضاف ”نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونطلب منكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد“.