غوارديولا: جدول مانشستر سيتي المزدحم يؤثر كثيرا على الفريق

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن جدول المباريات المزدحم أثر بشدة على فريقه الذي تلقى ”71 جلسة علاج“ بين مواجهتيه أمام أتلتيكو مدريد وليفربول الأسبوع الماضي.

وتضمنت آخر أربع مباريات لسيتي، خوض مواجهتي ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول وكلها في غضون 12 يوما.

وغاب كايل ووكر وكيفن دي بروين عن الهزيمة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول بعد تعرضهما لإصابات أمام أتلتيكو في مباراة الإياب.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”أجرى فريقنا 71 جلسة علاج بين مواجهة أتلتيكو مدريد والدور قبل النهائي للكأس أمام ليفربول“.

”أبلغني الأطباء بعد هذه المباريات بأن هذا المعدل أكثر من المعتاد. أعتقد أنه بسبب الجدول المزدحم“.

وأضاف غوارديولا أن الأطباء وضعوا ست طاولات تدليك على جانب الملعب لعلاج اللاعبين أثناء التدريبات قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

Pep Guardiola refuses to answer questions about Erling Haaland 👀 pic.twitter.com/ANlB1Ov9wp — Mirror Football (@MirrorFootball) April 19, 2022

ويتأخر سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين لكن يمكنه العودة للقمة إذا تغلب على برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

ويمتلك مانشستر سيتي في رصيده 74 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 72 هدفاً وتلقي 20 فقط.

بينما يدخل برايتون مباراة اليوم وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 29 هدفاً وتلقي 37.

وتاريخياً التقى فريقا مانشستر سيتي ضد برايتون في 9 مباريات استطاع فيها أصحاب الأرض الفوز في ثماني مواجهات وتلقي هزيمة واحدة.

وسجل مان سيتي 27 هدفاً بينما تلقي 6 أهداف، فيما حصل الفريقان على ضربة جزاء واحدة تم تسجيلها من قبل السيتي، بينما أخفق برايتون في إحرازها.

وفي المباراة الماضية بين الفريقين اكتسح مانشستر سيتي نظيره برايتون بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على ملعب ”أميكس“.

بينما كانت آخر مواجهة على ملعب الاتحاد، وهي المباراة قبل الماضية بين الفريقين، قد انتهت لصالح برايتون بنتيجة 3-2 في المواجهة التي أقيمت يوم الثلاثاء 18 مايو 2021.