رياضة

محمد صلاح: مانشستر يونايتد سهّل مهمتنا
تاريخ النشر: 19 أبريل 2022 22:59 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2022 23:35 GMT

محمد صلاح: مانشستر يونايتد سهّل مهمتنا

قال محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد، إن المنافس سهّل مهمة فريقه ليفوز 4-صفر في أنفيلد، وتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم

+A -A
المصدر: رويترز

قال محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد، إن المنافس سهّل مهمة فريقه ليفوز 4-صفر في أنفيلد، وتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وتقدم أصحاب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة، ولم يبدِ يونايتد أي محاولة للعودة في المباراة.

وقال ”صلاح“ في تصريحاته عقب المباراة: ”لقد سهلوا مهمتنا وسط الملعب والدفاع، وكانوا دائمًا يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب، وهذا ما جعل المباراة أسهل لنا“.

وتغلب ليفربول 5-صفر على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدوري في أولد ترافورد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار ”صلاح“ إلى السجل الدفاعي لفريقه، وكذلك الأهداف الغزيرة.

وأضاف صلاح: ”عندما دافعنا حافظنا على نظافة شباكنا هنا وهناك، لذلك سهلوا مهمتنا.

”كنا نريد تسجيل هدف واحد، وبمجرد إحراز الأول أضفنا الثاني ثم الثالث، وقدمنا أداءً رائعًا هنا وعلى أرضهم، ونتمنى أن نستمر بهذا الأداء“.

وهذا أول أهداف ”صلاح“ من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير/ شباط، وجاء بعد يوم واحد من تأكيد المدرب يورغن كلوب ثقته بعودة اللاعب المصري إلى تسجيل الأهداف في أقرب وقت ممكن.

وعزز ”صلاح“ صدارته لقائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وكان برونو فرنانديز لاعب وسط يونايتد واضحًا بشأن تقديم فريقه أداءً أقل بكثير من المستوى الذي توقعه جمهور الفريق.

وقال: ”الجماهير لا تستحق منا أن نقدم هذا الأداء، بل تستحق المزيد منا، وهي الطريقة التي تدفعها للوقوف والتصفيق لنا، إنها تستحق المزيد، ويتعين علينا رفع مستوى الأداء“.

ورفض الدولي البرتغالي فكرة أن اللاعبين لم يحاولوا، وقال: ”أعتقد أن الجميع يركض ويبذل جهودًا، ولا أعتقد أن أي لاعب لم يقدم 100 % من جهوده، ويجب أن نفعل ذلك لأنفسنا وللنادي والجماهير والجميع.

”يجب أن نتحدث في بعض الأشياء، لكن ذلك يحدث في غرفة الملابس، والآن الأمر انتهى، ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة“.

وقال صانع اللعب البرتغالي إن الفارق بين الفريقين كان واضحًا.

وأوضح: ”ليفربول جاهز للقب، ولسنا كذلك، ولست بحاجة للحديث هنا عن الفارق في المستوى، وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا من أعلى إلى أسفل، ونفهم الخطأ“.

وتجمّد رصيد يونايتد عند 54 نقطة من 33 مباراة، ويأتي سادسًا وبفارق الأهداف عن آرسنال خامس الترتيب الذي خاض 31 مباراة، ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play