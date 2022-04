محمد صلاح: مانشستر يونايتد سهّل مهمتنا

قال محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد، إن المنافس سهّل مهمة فريقه ليفوز 4-صفر في أنفيلد، وتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وتقدم أصحاب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة، ولم يبدِ يونايتد أي محاولة للعودة في المباراة.

وقال ”صلاح“ في تصريحاته عقب المباراة: ”لقد سهلوا مهمتنا وسط الملعب والدفاع، وكانوا دائمًا يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب، وهذا ما جعل المباراة أسهل لنا“.

وتغلب ليفربول 5-صفر على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدوري في أولد ترافورد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار ”صلاح“ إلى السجل الدفاعي لفريقه، وكذلك الأهداف الغزيرة.

وأضاف صلاح: ”عندما دافعنا حافظنا على نظافة شباكنا هنا وهناك، لذلك سهلوا مهمتنا.

”كنا نريد تسجيل هدف واحد، وبمجرد إحراز الأول أضفنا الثاني ثم الثالث، وقدمنا أداءً رائعًا هنا وعلى أرضهم، ونتمنى أن نستمر بهذا الأداء“.

🗣 "They make our life easier in the midfield and the back."

Mo Salah gives his thoughts on Liverpool's dominance over Manchester United this season pic.twitter.com/tw1ivcWKHS

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2022