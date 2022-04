محمد صلاح يحقق عدة أرقام قياسية بعد هدفيه في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

استعاد النجم المصري محمد صلاح لمسته التهديفية بثنائية في مرمى مانشستر يونايتد، كما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل خمسة أهداف ضد الشياطين الحمر في موسم واحد.

وأحرز قائد الفراعنة هدفين وساهم في هدف آخر، ليقود ليفربول للفوز 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 24 ساعة على الأقل.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة، وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون، غدا الأربعاء.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف في مرمى ديفيد دي خيا في مباراة الفريقين في ”أولد ترافورد“ في الدور الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

