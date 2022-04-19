محمد صلاح يحقق عدة أرقام قياسية بعد هدفيه في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

استعاد النجم المصري محمد صلاح لمسته التهديفية بثنائية في مرمى مانشستر يونايتد، كما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل خمسة أهداف ضد الشياطين الحمر في موسم واحد.

وأحرز قائد الفراعنة هدفين وساهم في هدف آخر، ليقود ليفربول للفوز 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 24 ساعة على الأقل.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة، وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون، غدا الأربعاء.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف في مرمى ديفيد دي خيا في مباراة الفريقين في ”أولد ترافورد“ في الدور الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

5 – Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score 5 goals against Manchester United in a single season. Alive. pic.twitter.com/UfHPTbxaal — OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2022

وخسر مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه هدافه كريستيانو رونالدو اليوم؛ بسبب وفاة نجله الوليد، يوم الاثنين، بنتيجة 9-صفرفي مباراة الذهاب والعودة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام ليفربول.

وقالت إحصائيات OPTA، إن صلاح، البالغ عمره 29 عاما، بات ثاني لاعب يسجل ويصنع في مباريات الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسعود أوزيل لاعب آرسنال السابق، في موسم 2015-2016.

وتلقى مانشستر يونايتد 74 هدفا من ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليكون أكثر فريقه هز شباك ”الشياطين الحمر“ في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح يسجل هدف #ليفربول الثاني في مرمى #مانشستر_يونايتد بعد تمريرة ساحرة من ساديو ماني.. هدف وصفه فابريغاس الرائع ☺️#ليفربول_مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/z2mZaSVibs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

وعادل صلاح الرقم القياسي للقائد السابق ستيفن جيرارد بتسعة أهداف لكل منهما في مرمى مانشستر يونايتد، كما أن النجم المصري سجل خمسة أهداف، وصنع اثنين آخرين في مباراتي ليفربول أمام يونايتد في الدوري، هذا الموسم.

وهذه أول مباراة يسجل فيها صلاح منذ ست مباريات على التوالي في مختلف المسابقات، حيث لم يهز مهاجم روما وتشيلسي السابق الشباك منذ أكثر من 36 يوما، حيث ابتعد عن التسجيل منذ 12 مارس/ آذار الماضي حينما أحرز هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2-صفر على مضيفه برايتون في الدوري، لكنه رغم ذلك لم يمر بأطول فترة صيام عن إحراز الأهداف خلال مسيرته مع النادي، التي بدأت في يونيو/ حزيران 2017.