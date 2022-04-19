فابريزيو رومانو يرد على هجوم جمال جبالي مراسل "بي إن سبورتس"

ردَّ الصحفي الإيطالي الشهير ”فابريزيو رومانو“ على هجوم الصحفي جمال جبالي، مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“، والذي اتهمه باختلاق الأخبار وتلفيقها، وإعادة نشرها.

وكتب الصحفي جمال جبالي في هجومه على الصحفي الإيطالي: ”إن لم تستحِ فاصنع ما شئت، واحد إيطالي اسمه فابريزيو رومانو يسبح مع الموجة كما يقال، فينقل خبر اتفاق تين هاغ مع مانشستر يونايتد، دخلت على (غوغل) ووضعت بس اسمه طلع لي عشرات الأخبار من كل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن الخبر“.

وأضاف مراسل بي إن سبورتس: ”هذا ما كتبته الصحافة الإنجليزية وحتى غير الإنجليزية من أيام، ويأتي أخونا يقول نفس الكلام مع إضافة كلمة رسمي، ولما يعلن عن الاتفاق رسميًا في الأيام المقبلة يقول أنا أوردت الخبر، بالله عليكم، المدرب هولندي، والنادي إنجليزي، (إيش) جاب واحد إيطالي غير عايش في إيطاليا ولا في إنجلترا يكون عنده خبر قبل أهل الدار، إن لم تستحِ فاصنع ما شئت“.

ورد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على تغريدة مراسل ”بيي إن سبورتس“، جمال جبالي، وكتب: ”عزيزي جمال جبالي، أولًا تشرفت بمعرفتك، لكن توقف عن نشر الشائعات، متى قلت إن كيليان مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، إن وجدت ذلك على أي من منصاتي أو حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي سأدعوك لحفل عشاء فاخر، وأحظى بيوم جيد“.

ويعتبر الصحفي الإيطالي ”فابريزيو رومانو“ من أشهر الصحفيين المتخصصين في أخبار سوق الانتقالات، حيث أعلن سابقًا عن عدة أخبار حصرية تهم سوق الانتقالات، وتجديد عقود اللاعبين.

وفي رده على جمال جبالي ذكر كيليان مبابي، المرشح للانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حرة وهو يعرف جيدًا أن مراسل ”بي إن سبورتس“ جمال جبالي أحد عشاق ريال مدريد، ويعرف كل أخباره بشكل كبير.

تين هاغ

وكان صحفي ”سكاي سبورتس“ فابريزيو رومانو، قد قال إن الاتفاق بين مانشستر يونايتد، ومدرب أياكس إريك تين هاغ قد تم بالفعل.

وكتب رومانو عبر ”تويتر“، أن الإعلان الرسمي سيحدث بعد اتفاق يونايتد مع أياكس على الشرط الجزائي، حيث من المفترض أن يدفع 2 مليون يورو للنادي الهولندي نظير استقدام المدرب.

وكذلك أوضح رومانو أن ”ميتشل فان دير جاج“ مساعد ”تين هاغ“ في أياكس مرشح رئيس للانضمام لجهاز الهولندي في أولد ترافورد.

ويشرف ”تين هاغ“ على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.