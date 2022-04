فولهام يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه بريستون نورث إند، اليوم الثلاثاء.

ويتصدر فولهام، الذي هبط من دوري الأضواء، العام الماضي، دوري الدرجة الثانية برصيد 86 نقطة من 42 مباراة. وضمن إنهاء المسابقة ضمن أول مركزين مؤهلين بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

ووفقًا لتقرير مؤسسة ديلويت السنوية المتعلق باقتصاديات كرة القدم، فإن الترقي يضمن الحصول على مبلغ يصل إلى 240 مليون دولار.

وأصبح فولهام بذلك أول الصاعدين، بشكل رسمي، من تشامبيونشيب إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل.

The scenes at Craven Cottage as Fulham go back to the Premier League 😱 pic.twitter.com/ARKR8aof6U

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2022