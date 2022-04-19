ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يُسقط مانشستر يونايتد ويقفز للصدارة

حقق نادي ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام مانشستر يونايتد والذي سجله لويس دياز.

الهدف جاء من هجمة مرتدة رائعة بدأت من ماتيب إلى أرنولد، ثم وصلت الكرة إلى محمد صلاح الذي ركض بسرعة نحو المرمى، ومرر لداخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف مبكرًا في الدقيقة الخامسة، حيث مرَّر محمد صلاح تمريرة وصلت للمهاجم الكولومبي ليسجل دياز في شباك دي خيا.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول، وذلك في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى ”صلاح“ الذي هرب من دالوت، ومن داخل منطقة الجزاء سدد في شباك الإسباني ديفيد دي خيا.

محمد صلاح يسجل هدف #ليفربول الثاني في مرمى #مانشستر_يونايتد بعد تمريرة ساحرة من ساديو ماني.. هدف وصفه فابريغاس الرائع ☺️#ليفربول_مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/z2mZaSVibs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

وفي الدقيقة 68 سجل السنغالي ساديو الهدف الثالث للريدز.

وجاء هدف ماني في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد عرضية من روبرتسون من يسار منطقة الجزاء، للسنغالي الخالي من الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء، وماني سجل بكل أريحية في شباك دي خيا.

وجاء الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 85 عن طريق محمد صلاح بشكل رائع.

وغاب عن مانشستر يونايتد، النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب وفاة طفله الرضيع.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة في مباراة الدور الأول بين الفريقين ببداية الموسم، حيث انتصر ليفربول بخماسية نظيفة في مباراة شهدت إحراز الدولي المصري، محمد صلاح ثلاثية (هاتريك).

وبهذه النتيجة، ارتقى ليفربول للصدارة ”مؤقتًا“ برصيد 76 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة، حيث يواجه برايتون، غدًا الأربعاء، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 نقطة محتلًا المركز السادس.