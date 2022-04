في لفتة رائعة.. جماهير ليفربول تدعم كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله (فيديو)

في لفتة رائعة، قامت جماهير ليفربول بدعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال القمة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرصت جماهير ليفربول على دعم رونالدو، الذي أعلن أمس عن وفاة مولوده الجديد، إذ صفقت له بحلول الدقيقة السابعة من المباراة، وهو رقم قميص رونالدو مع مانشستر يونايتد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة عن غياب رونالدو عن تلك القمة، وكتب عبر موقعه الرسمي: ”العائلة أهم من كل شيء، ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية“.

وتقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول، عبر لويس دياز في الدقيقة الخامسة من صناعة محمد صلاح، وأضاف النجم المصري، الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وبحسب أرقام ”أوبتا“، بات ليفربول أكثر الفرق التي نجحت في هز الشباك أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليغ، بواقع 74 هدفا.

وبات صلاح، ثاني لاعب ينجح في التسجيل والصناعة ذهابا وإيابا أمام يونايتد في موسم واحد بالبريميرليغ، بعد مسعود أوزيل في موسم 2015-2016.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022