ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يستعيد حاسته التهديفية وينطلق في الصدارة

استعاد الدولي المصري محمد صلاح حاسته التهديفية بعد فترة غياب ليسجل هدفًا لفريقه ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 21 من عمر المباراة، حيث تكفل لويس دياز بتسجل الهدف الأول مع الدقيقة الخامسة.

هدف صلاح جاء بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى النجم المصري الذي هرب من دالوت، ومن داخل منطقة الجزاء يسدد في شباك الإسباني ديفيد دي خيا.

🔴محمد صلاح يوقع على الهدف الثاني في شباك اليونايتد من تمريرة رائعة لساديو مانيه و ليفربول يشدد الخناق على السيتي #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_مانشستر_يونايتد #beINPL pic.twitter.com/CUXrhIyNWn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2022

وكان محمد صلاح يأمل في إنهاء فترة الجفاف التهديفي التي عانى منها مؤخرًا، حيث سجل صلاح آخر هدف له أمام برايتون بالبريميرليغ، شهر مارس الماضي، ولكنه استعاد حاسته اليوم، ليرفع رصيده في صدارة ترتب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 21 هدفًا.

ويأتي في المركز الثاني لهدافي الدوري الإنجليزي، سون هيونغ مين، نجم توتنهام، برصيد 17 هدفًا، ثم كريستيانو رونالدو، نجم يونايتد والغائب عن مباراة، اليوم، برصيد 15 هدفًا.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، خلفًا لفريق مان سيتي المتصدر برصيد 74 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن صلاح واصل تألقه أمام فرق مدينة مانشستر في البريميرليغ هذا الموسم، بعدما ساهم في أهداف خلال المباريات الأربع التي خاضها أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة، إلى أن صلاح، سجل هدفًا وصنع آخر في لقاء الدور الأول أمام مانشستر سيتي، بينما تكفل بصناعة هدف وحيد في لقاء الدور الثاني.

أما في لقاء الدور الأول أمام مانشستر يونايتد، فقد سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، وفي الدور الثاني صنع هدفًا وسجّل آخر.

وأضافت الشبكة، أن الموسم الحالي هو ثاني أفضل موسم لصلاح في مسابقة الدوري الإنجليزي، من حيث المساهمة في الأهداف.

وأوضحت الشبكة، أن الموسم الأفضل كان 2017-2018 برصيد (42 هدفًا)، يليه 2021-2022 برصيد (33 هدفًا حتى الآن)، ثم موسم 2018-2019 (30 هدفًا)، ثم 2019-2020 (29 هدفًا)، وأخيرًا 2020-2021 (27 هدفًا).