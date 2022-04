جامع الكرات الشهير يحرز هدفه الـ40 مع فريق ليفربول تحت 18 عاما

أحرز أوكلي كانونير، جامع الكرات الشهير، في ليفربول الذي منح الكرة إلى ترينت ألكسندر-أرنولد ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى ديفوك أوريغي ليسجل في مرمى برشلونة، هدفين في فوز فريق ليفربول تحت 18 عاما 5-1 على مضيفه وولفرهامبتون، يوم الثلاثاء.

وفي مباراتهم الثانية والعشرين في المجموعة الشمالية للدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عاما، رفع ليفربول من إجمالي أهدافه إلى 74 هدفًا، بفضل ركلة جزاء من لوك تشامبرز واثنتين أخريين من كانونير، ما قرب الفريق من الثلاث نقاط.

ورد تايلر روبرتس لصالح وولفرهامبتون في نهاية الشوط الأول الحافل بالأحداث، لكن بوبي كلارك وهارفي بلير أضافا إلى أهداف ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب متأخرا بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ورفع المهاجم كانونير رصيده من الأهداف إلى 40 هدفا مع ليفربول هذا الموسم بفضل هدفيه في مرمى وولفرهامبتون في المرحلة 22 من المسابقة.

وكان كانونير بطلا في ليلة تاريخية لليفربول عندما منح الكرة إلى ألكسندر-أرنولد ليحولها عرضية إلى أوريغي ويضعها في شباك مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة ليضمن مكانا لليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ثم التتويج باللقب على حساب توتنهام هوتسبير في ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في مدريد.

لكن المهاجم الشاب البالغ عمره الآن 17 عامًا، مصمم على جعل ذلك مجرد فصل واحد من العديد من الفصول في مسيرته مع ليفربول.

وقال في مقابلة سابقة مع موقع ليفربول على الإنترنت: ”هذا يجعلني أشعر بالفخر، إنها لحظة هائلة. لكني أريد أن أصبح لاعب كرة قدم، وليس جامعا للكرات“.

ويسير كانونير على الطريق الصحيح بعد توقيع أول عقد احترافي له في يوليو/تموز، حيث سجل المهاجم 40 هدفًا مع فريق المدرب مارك بريدج ويلكنسون تحت 18 عامًا حتى الآن هذا الموسم.

17 year-old Oakley Cannonier has now hit over 40 goals for Liverpool youth teams this season 🤯🔥#LFC got a Bagsman on their hands 😮‍💨 pic.twitter.com/MowYbaE0rP

— Rising Ballers (@RisingBallers_) April 19, 2022