شاهد استعدادات عائلة كريستيانو رونالدو لاستقبال نجله قبل وفاته بساعات (صور)

شارك كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز لحظات فرحة مع أسرتهما قبل ساعات فقط من وفاة ابنهما المولود حديثًا بشكل مأساوي.

ويُعتقد أن رونالدو البالغ عمره 37 عامًا وصديقته جورجينا (28 عامًا) استمتعا بحفل شواء مع أسرتهما قبل 24 ساعة فقط من وفاة الطفل الوليد، وذلك في منزلهما في مانشستر قبل وقوع المأساة بحضور إيفانا شقيقة جورجينا.

وقال الصحفي الرياضي الإسباني إيدو أغيري، وهو صديق للمهاجم البرتغالي وكذلك صديقته جوليا سالميان مقربة من جورجينا، تم تصويرهما أيضًا في تجمع صغير من العائلة والأصدقاء.

وبعد ساعات فقط، أكد نجم مانشستر يونايتد بشكل مأساوي أن طفله توفي، واصفًا إياه بأنه ”ملاك“.

وقد تم دعم عارضة الأزياء ونجم مانشستر يونايتد من قبل عائلتهما، حيث قامت إيفانا بمواساة الزوجين.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه يُعتقد أن جورجينا ولدت في المملكة المتحدة بوجود شقيقتها وصديقها، كارلوس غارسيا بعد حضورهما لمساعدتها عقب الولادة.

وذكرت تقارير في بداية العام في إسبانيا أنها ستلد توأمها في مستشفى خاص في مدريد.

وكتبت كاتيا أفيرو ، شقيقة كريستيانو ، رسالة مؤثرة إلى شقيقها بعد إعلان الوفاة، تشير إلى والدهما دينيس، الذي توفي عام 2005.

وقد توفي بسبب فشل الكبد عن عمر يناهز 52 عامًا، عندما كان كريستيانو يبلغ 20 عامًا فقط، وقالت كاتيا: ”أحبك وقلبي معك. الله يرعاك ويقوي طريقك أكثر فأكثر“.

”ملاكنا في حضن الأب بالفعل. وفتاتنا الصغيرة ثابتة وقوية ومليئة بالصحة وستظهر لنا كل يوم أن الحب فقط هو المهم“.

وأبلغت إلما، شقيقة كريستيانو الأخرى، والمقيمة في ماديرا، صحيفة ”كوريو دا مانيا“: ”الحياة بها هذه الأشياء. من المهم أن يكون كل شيء على ما يرام ”.

وقبل أن تحمل جورجينا، كان رونالدو بالفعل أبًا لأربعة أطفال، منهم ثلاثة ولدوا لأمّين بديلتين.

ورونالدو هو أب لكريستيانو جونيور، 11 عامًا، والتوأم إيفا وماتيو، أربعة أعوام، وألانا مارتينا البالغة من العمر ثلاث سنوات، التي أنجبتها جورجينا.

لفتة طيبة في ليفربول

يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط فيه مشجعو ليفربول للتصفيق وقوفا لمدة دقيقة لرونالدو في الدقيقة السابعة من مواجهة مانشستر يونايتد في أنفيلد، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد وفاة نجل نجم مانشستر يونايتد وصديقته.

وقال مانشستر يونايتد إن مهاجمه البرتغالي الدولي لن يشارك في مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، اليوم الثلاثاء؛ بعد وفاة طفله الرضيع يوم الإثنين.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا قد أعلنا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران توأمين وأعلنا يوم الإثنين وفاة أحد التوأمين (الذكر) ومولد الأنثى.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن جماهير ليفربول والكثير من المتابعين أرسلوا تعازيهم إلى رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت جماهير ليفربول القيام بلفتة خاصة أثناء زيارة مانشستر يونايتد لأنفيلد، في وقت لاحق اليوم.

ومع ذلك، احتشد مشجعو ليفربول معًا ويخططون لدقيقة من التصفيق في الدقيقة السابعة من المباراة التي يستضيفها استاد أنفيلد.

وجاء عبر صفحة جماهير ليفربول على موقع ”فيسبوك“: ”إذا كنت محظوظًا بما يكفي لحضور المباراة، مساء اليوم، فيرجى إظهار الاحترام لكريستيانو رونالدو وعائلته من خلال المشاركة في التصفيق في الدقيقة السابعة. يجب تنحية الخصومة جانبا في مثل هذه الظروف المؤلمة. لن تمشي وحيدًا أبدًا، كريستيانو رونالدو الابن“.

وأسرع المشجعون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار دعمهم لقرار الجماهير بتكريم رونالدو.

وقال أحدهم: بادرة عظيمة! أظهر للرجل بعض الحب بينما يمر بوقت عصيب. لا أستطيع تخيل الألم الذي يجب أن يمر به. نحن بشر أولا، مشجعو كرة القدم ثانيا“.

ووافق ثان بقوله: ”هذه بادرة لطيفة حقًا وهذا ما تدور حوله كرة القدم! بغض النظر عن المنافسات، دعنا نظهر وقوفونا بجواره من خلال القيام بذلك.

وأكد بيان صادر عن رونالدو وصديقته وفاة طفلهما وبأنه ”الألم الأكبر“، لكنه قال إن طفلتهما على قيد الحياة، وأوضح في البيان: ”ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. هذا هو أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي من الوالدين. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعاية ودعم الخبراء. طفلنا الصغير، أنت ملاكنا. سنحبك دائما“.