مانشستر يونايتد يسمح بغياب رونالدو عن مباراة ليفربول بعد وفاة طفله

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب مهاجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، وعدم مشاركته في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول اليوم الثلاثاء، بعد وفاة طفله الرضيع يوم الإثنين.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين، وأعلنا أمس الإثنين وفاة أحد التوأمين.

وقال يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”الأسرة أهم من كل شيء وحاليا يعكف رونالدو على مساندة أحبائه في هذا الوقت الصعب“.

وأضاف البيان: ”ونتيجة لذلك فإن بوسعنا التأكيد أنه لن يشارك في المباراة أمام ليفربول في ملعب أنفيلد مساء اليوم الثلاثاء، ونؤكد على طلب الأسرة باحترام الخصوصية“.

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.

رونالدو قد أعلن أمس عن وفاة أحد توأميه قائلا: ”ببالغ الحزن علينا أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي من الوالدين. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة“.

”نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل ما قدموه من رعاية ودعم خبراء. لقد حطمتنا جميعًا هذه الخسارة ونطلب التفضل بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا، أنت ملاكنا. سنحبك دائما.“

