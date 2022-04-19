كلوب: أخطأت بالحديث عن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وأرفض تكراره مع ماني

يواجه ليفربول أزمة تجديد عقود أبرز نجوم هجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، إذ تنتهي عقودهما صيف 2023 وأمام الإدارة 9 أشهر لحل المشكل قبل دخولهما الفترة الحرة من عقدهما.

وحسب صحيفة ”ميرور“ فالمهاجم السنغالي ساديو ماني البالغ 30 سنة والمصري محمد صلاح الذي سيبلغ 30 سنة في حزيران/ يونيو المقبل يسببان مشكلة لإدارة ليفربول التي لا ترغب في تقديم عقد طويل للاعب يبلغ 30 سنة.

وعكس النجم المصري محمد صلاح الذي تحدث وكيل أعماله وعلق على مشكلة تجديد عقده، فالنجم السنغالي ساديو ماني يلتزم الصمت برفقة وكيل أعماله عن قضية تجديد عقده ويقدم مستوى مميزا في اللقاءات الأخيرة أهمها أمام مانشستر سيتي في الدوري وفي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كلوب يتحدث عن أزمة محمد صلاح التهديفية https://t.co/qYRHaEWS1s pic.twitter.com/91Po4GbRqV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

ورفض الألماني يورغان كلوب تكرار الخطأ بالحديث عن قضية تجديد عقد السنغالي ساديو ماني عكس ما حدث مع قضية تجديد عقد محمد صلاح والتي سببت له المشاكل.

وقال يورغن كلوب تعليقا على سؤال حول تجديد عقد ساديو ماني ”إنه خطئي، ارتكبت خطأ من خلال الحديث معكم حول وضعية تجديد عقد محمد صلاح وهو ما لا أفعله في العادة وهذا أدى لسوء تفاهم، وأنتم تسألون عن ساديو ماني لذلك سأعود للخطأ الأول وأغلق الباب لا شيء يقال حول المفاوضات أو أي شيء من هذا القبيل“.

وأضاف المدرب الألماني ”حين يكون هناك شيء جديد ستكونون أول من يعرف، حاليا نحن ننتظر“.

وتحدث كلوب عن المستوى البدني للنجم ساديو ماني وإمكانية لعبه لمواسم أخرى وقال ”يستطيع ذلك، لا نحتاج حقّا الحديث عن مدى جودة ساديو لأنه مذهل للغاية. من الواضح أن ما حدث في الشهرين الماضيين كان بمثابة دفعة قوية، وهذا أمر مؤكد، وأنا متأكد من أنك ستشهد انتخابات رائعة الآن في السنغال، وأنا سعيد حقّا من أجله. كل شيء آخر سنرى.“

وأضاف ”لياقته البدنية تظهر تفانيه، نعم، وهذه أيضًا موهبة. إذا قمت بنفس التدريب مثل ساديو – أو أنا – فلن نبدو مثله أبدًا ، فهذا غير ممكن. إنه مبارك، اسمح لي أن أقول ذلك على هذا النحو. إنه يفعل الكثير، بالتأكيد، لكن لديه أيضًا القليل من الحظ“.