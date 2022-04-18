ديلي ميل: مانشستر سيتي يوافق على منح هالاند 500 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا

قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة في صفقة التعاقد مع اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند، ووافق النادي الإنجليزي على الشروط الخاصة مع ممثلي اللاعب.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن مانشستر يونايتد وافق على منح هالاند راتبا أسبوعيا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيلد: هالاند يوافق على الانضمام إلى مانشستر سيتي https://t.co/bRCuuqfGjG pic.twitter.com/8WGypjzE9H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع الآن أن يدفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يبلغ 63 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المحتمل أن يتم إبرام صفقة مدتها خمس سنوات في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، أصر بروسيا دورتموند على أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء مع السيتي، وأضاف أنهم يسعون إلى التفاوض مع أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

بيلد: هالاند وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي. pic.twitter.com/1MWCWZh7j5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

وكان هناك أمل في بروسيا دورتموند أن يمدد اللاعب عقده لمدة عام، لكن مانشستر سيتي ظل واثقًا بهدوء طوال العملية ويقترب الآن من ضم المهاجم الهدف الذي يتوق إليه المدرب بيب غوارديولا.

وسجل هالاند المولود في ليدز، والذي لعب أيضًا مع ريد بول سالزبورغ ومولده المولدوفي، هدفين في فوز بروسيا دورتموند 6/1 على فولفسبورغ يوم السبت، في الدوري الألماني، ليسجل 33 هدفًا في 31 مباراة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فقد لعب والده، ألف-إنج، بشكل كبير في المفاوضات، علما أن الوالد سبق له اللعب مع مانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003.

ماركا: الإصابات ومطالب رايولا تبعد هالاند عن ريال مدريد https://t.co/Kfuw4FjRVM pic.twitter.com/mkzVZ8AXuT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2024، لكن يبدو أنه سيرتدي قميص مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وسجل هالاند 82 هدفا وصنع 23 في 85 مباراة مع بروسيا دورتموند، في حين سجل 20 هدفا وصنع 6 في 50 مباراة مع مولده، أما مع ريد بول سالزبورغ فسجل 29 هدفا وصنع 7 في 27 مباراة.

وكان مانشستر سيتي يريد التعاقد مع هاري كين الصيف الماضي، لكن توتنهام رفض السماح برحيل هدافه المميز.