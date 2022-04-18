رياضة

ديلي ميل: مانشستر سيتي يوافق على منح هالاند 500 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا
تاريخ النشر: 18 أبريل 2022 23:01 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2022 23:50 GMT

ديلي ميل: مانشستر سيتي يوافق على منح هالاند 500 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا

هالاند يسجل 33 هدفًا في 31 مباراة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة في صفقة التعاقد مع اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند، ووافق النادي الإنجليزي على الشروط الخاصة مع ممثلي اللاعب.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن مانشستر يونايتد وافق على منح هالاند راتبا أسبوعيا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع الآن أن يدفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يبلغ 63 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المحتمل أن يتم إبرام صفقة مدتها خمس سنوات في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، أصر بروسيا دورتموند على أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء مع السيتي، وأضاف أنهم يسعون إلى التفاوض مع أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان هناك أمل في بروسيا دورتموند أن يمدد اللاعب عقده لمدة عام، لكن مانشستر سيتي ظل واثقًا بهدوء طوال العملية ويقترب الآن من ضم المهاجم الهدف الذي يتوق إليه المدرب بيب غوارديولا.

وسجل هالاند المولود في ليدز، والذي لعب أيضًا مع ريد بول سالزبورغ ومولده المولدوفي، هدفين في فوز بروسيا دورتموند 6/1 على فولفسبورغ يوم السبت، في الدوري الألماني، ليسجل 33 هدفًا في 31 مباراة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فقد لعب والده، ألف-إنج، بشكل كبير في المفاوضات، علما أن الوالد سبق له اللعب مع مانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2024، لكن يبدو أنه سيرتدي قميص مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وسجل هالاند 82 هدفا وصنع 23 في 85 مباراة مع بروسيا دورتموند، في حين سجل 20 هدفا وصنع 6 في 50 مباراة مع مولده، أما مع ريد بول سالزبورغ فسجل 29 هدفا وصنع 7 في 27 مباراة.

وكان مانشستر سيتي يريد التعاقد مع هاري كين الصيف الماضي، لكن توتنهام رفض السماح برحيل هدافه المميز.

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