هل سيغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بعد وفاة ابنه؟

تقدم مانشستر يونايتد بالعزاء إلى نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو في وفاة طفله الوليد، فيما ولدت طفله الأنثى بسلام، لكن النادي الإنجليزي لم يوضح موقف قائد البرتغال من المشاركة في مباراة القمة أمام ليفربول في البريميرليغ، يوم الثلاثاء.

وأعلن نجم منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد، يوم الإثنين، على حسابه في موقع ”تويتر“ وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته، قائلا في بيان حزين: ”ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر، إنه أكبر ألم قد يشعر به أي أب“.

وفاة طفل كريستيانو رونالدو الرضيع https://t.co/gsrbxuQmMA pic.twitter.com/ZYojx5kEC4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز قد أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنهما يتوقعان توأما، لكن قائد مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق في قال بيان له: ”فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة“.

وعبر رونالدو البالغ من العمر 37 عاما وصديقته البالغ عمرها 28 عاما عن امتنانهما للأطباء وطاقم التمريض ”على تقديم كل الرعاية والدعم“.

وقالا: ”الألم يعتصرنا لهذا المصاب الأليم ونطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذه الظروف الصعبة. كم كنت ملاكا. سنفتقدك وسنحبك دائما“.



وفي تعليقه على بيان رونالدو قال مانشستر يونايتد على حسابه في ”تويتر“: ”ألمك هو ألمنا يا كريستيانو. نرسل رسائل الحب والدعم لك ولعائلتك في هذا الوقت“.

وحث الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد فريقه على إظهار المزيد من الصلابة الدفاعية قبل فترة حاسمة ستحدد مصير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وعانى رانجنيك، الذي تولى المسؤولية خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل تغيير شكل موسم يونايتد بعد بداية سيئة، حيث يتأخر بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

🗣 كريستيانو رونالدو متعطشا للمزيد من الأهداف: "30 هاتريك قبل الثلاثون و30 هاتريك بعد الثلاثون .. حان وقت كسر توازن الميزان". pic.twitter.com/WqaQQ9CHVM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

لكن من المحتمل أن يفتقد يونايتد المدافع الفرنسي رافائيل فاران مرة أخرى بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب إصابة عضلية، لكنه المدير الفني الألماني لم يحدد بعد موقف رونالدو من المشاركة أمام ليفربول في أنفيلد في مباراة مؤجلة بين الفريقين في البريميرليغ.

لكن من المرجح أن يكون رونالدو مشغولا بمساندة صديقته جورجينا بعد ولادتها وألمها الكبير بفقد طفله الذكر خلال الولادة.

ويتأخر ليفربول صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي يونايتد في المركز الخامس.