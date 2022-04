فابريزيو رومانو: الاتفاق على كافة التفاصيل بين مانشستر يونايتد وتين هاغ

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، خلفا للمدرب الحالي الألماني رالف رانجنيك.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين مجلس إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ“.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC

Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause – announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2022