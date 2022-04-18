فابريزيو رومانو: الاتفاق على كافة التفاصيل بين مانشستر يونايتد وتين هاغ

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، خلفا للمدرب الحالي الألماني رالف رانجنيك.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين مجلس إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ“.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause – announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2022

وأضاف: ”كما تم الاتفاق على استراتيجية الانتقالات، ولكن ستتم مناقشة هذه النقطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة“.

وتابع رومانو: ”مانشستر يونايتد سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد تين هاغ مع أياكس أمستردام الهولندي، والذي يبلغ مليوني يورو“.

وتابع الصحفي الإيطالي: ”مانشستر يونايتد لن يصدر أي بيان رسمي اليوم أو غدًا، سيستغرق الأمر بعض الوقت، احترامًا لأياكس وجماهيره ورغبة تين هاغ“.

وأتم: ”المدرب الهولندي ميتشل فان دير جاج هو المرشح المفضل للانضمام إلى تين هاغ كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد“.

وختم رومانو: ”يتم الآن إعداد العقود، ومن ثم سيتم فحصها مرة أخرى قبل التوقيع، ومن المتوقع أن تكون حتى يونيو 2026 أو 2025 بالإضافة إلى خيار موسم آخر“.

يشار إلى أن تعاقد مانشستر يونايتد مع رالف رانجنيك كمدرب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد تولى المهمة في يناير الماضي خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

وبعد أن كانت إدارة مانشستر يونايتد تفاضل بين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وتين هاغ، يبدو أنها استقرت على التعاقد مع تين هاغ، الذي يبلغ من العمر 52 عاما.

وتولى تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2017، وقاد الفريق في 210 مباريات، حقق الفوز في 156 مباراة، وتعادل في 25 مباراة، وخسر في 29، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وحقق تين هاغ مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس هولندا، ولقب في كأس السوبر الهولندي، وصعد معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد 54 نقطة من 32 مباراة، علما أنه ودع من دور الـ16 في النسخة الحالية من دوري الأبطال.