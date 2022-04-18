فان دايك: من "شبه المستحيل" فوز ليفربول بأربعة ألقاب هذا الموسم

لا يزال ليفربول يملك فرصة لإحراز أربعة ألقاب مع الوصول إلى نهاية الموسم الجاري، عقب الفوز على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، لكن المدافع فيرجيل فان دايك قال إنه ”من شبه المستحيل“ تحقيق هذا الإنجاز.

وأحرز ليفربول بالفعل لقب كأس الرابطة، وسيواجه فياريال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، ويأتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف سيتي بنقطة واحدة، قبل آخر سبع جولات.

ولم يسبق لأي فريق إنجليزي الجمع بين أربعة ألقاب في موسم واحد، وقال فان دايك إن تركيز ليفربول ينصب على المباراة التالية فقط.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام يوم 14 مايو المقبل في ملعب ويمبلي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن فان دايك قوله: ”لم يحقق أي فريق الرباعية، وهناك سبب وراء هذا الأمر، أنه من شبه المستحيل حدوث ذلك“.

وأضاف: ”يأتي كل الحديث عن تحقيق رباعية أو ثلاثية من العالم الخارجي، وقد يضع المزيد من الضغط علينا“.

وتابع: ”هذا شيء يحلم الجميع بتحقيقه، وهو الفوز بكل بطولة نشارك فيها، لكن سنرى ما يمكننا فعله. يمكن أن يحدث أي شيء وهذا ينطبق على باقي الفرق أيضا“.

وكان ليفربول فاز على تشيلسي (11-10) بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية ليتوج بلقبه التاسع في البطولة، والأول له هذا الموسم.

ولا يزال ليفربول يقاتل على 3 ألقاب أخرى هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث تأهل للدور قبل النهائي في دوري الأبطال ليتمسك بأمل تحقيق الرباعية هذا الموسم.

يورغن كلوب يقلل من احتمالات تتويج ليفربول بالرباعية https://t.co/bxKOGiVjZP pic.twitter.com/DeTlL1o6BE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

تصريحات كلوب

وتأتي تصريحات فان دايك مقاربة لما قاله مدربه الألماني يورغن كلوب سابقا: ”لم يحقق أي فريق في إنجلترا الفوز بـ4 ألقاب في موسم واحد من قبل، ولسنا قريبين حتى من تحقيق ذلك“.

وأضاف: ”لا أرى هذه مجاملة عندما يقول الناس ذلك (فوز ليفربول بـ4 ألقاب)، لكن من الأفضل أن يفكر الناس في قدرتنا على تحقيق أشياء جيدة بدلا من التفكير في أننا بلا قيمة، سنواجه العديد من الأندية القوية من الآن وحتى نهاية الموسم“.

وأتم: ”للفوز بشيء ما يتعين علينا التركيز على الخطوة التالية وليس التي تليها، هذا ما نفعله“.

ويحتل ليفربول حاليا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 74 نقطة.