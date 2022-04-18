أياكس: نبذل كل جهد ممكن لبقاء تين هاغ

قال جيري هامسترا، المدير التقني لأياكس أمستردام، إن النادي الهولندي سيبذل ”كل جهد ممكن“ للإبقاء على المدرب إيريك تين هاغ، المرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويبحث يونايتد عن مدرب ثابت عقب انتهاء فترة المدرب المؤقت رالف رانجنيك بنهاية الموسم الحالي.

وعُين تين هاغ مدربا لأياكس في موسم 2017-2018 وقاده للتتويج بلقب الدوري الهولندي في 2019 و2021 والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

وأضاف هامسترا قبل خسارة أياكس 2-1 من أيندهوفن في نهائي كأس هولندا، مساء الأحد: ”يوجد اهتمام بإيريك تين هاغ وهذا طبيعي لأنه قام بعمل مذهل“.

وتابع: ”نتمنى أن يبقى وفعلنا كل شيء ممكن (من أجل استمراره) وانشغلنا كثيرا بذلك“.

”تعامل مع التكهنات بالتركيز مع أياكس ونحن نستعد الآن لخيارين، ربما يبقى تين هاغ أو يرحل“.

بعدما ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد تين هاغ يخسر نهائي كأس هولندا مع أياكس أمستردام بخسارته أمام إيندهوفن د23: اياكس 1-0 ايندهوفن د45+1: هدف ملغي لأياكس د50: اياكس 1-2 ايندهوفن د57: هدف ثاني ملغي لأياكس pic.twitter.com/XO13ueQpgf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

ويتصدر أياكس ترتيب الدوري الهولندي قبل 5 جولات على النهاية وبفارق 4 نقاط عن أيندهوفن.

وذكرت منصة ”ذا أثليتك“ في وقت سابق عبر الصحفي ديفيد أورنستين، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شفهي مع تين هاغ بالفعل.

وأوضح التقرير أن المدرب الهولندي سيوقّع على عقد لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد.

ولا يزال مانشستر يونايتد في حاجة إلى التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام قبل التعاقد مع تين هاغ.

وشدد التقرير على أن تين هاغ لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس وبي إس في أيندهوفن.

ويشرف تين هاغ على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وصرح هاغ، في أكثر من مناسبة، بأنه يعتبر نفسه تلميذا للهولندي الراحل كرويف والإسباني بيب غوارديولا.