تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في إستاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم البديل روبن لوفتوس-تشيك بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 65.

وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 💥@RLC is Chelsea born and bred#EmiratesFACup pic.twitter.com/xWSOWiA6Kj — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2022

وسيلعب تشيلسي في النهائي أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم السبت، في 14 مايو أيار في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري.

وخسر تشيلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف، ليحرز كأس الرابطة في 27 فبراير شباط الماضي.