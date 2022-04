تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في إستاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم البديل روبن لوفتوس-تشيك بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 65.

وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.

