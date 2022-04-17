رياضة

تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 17:37 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 17:55 GMT

تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في إستاد ويمبلي اليوم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في إستاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم البديل روبن لوفتوس-تشيك بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 65.

وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.

وسيلعب تشيلسي في النهائي أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم السبت، في 14 مايو أيار في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري.

وخسر تشيلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف، ليحرز كأس الرابطة في 27 فبراير شباط الماضي.

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