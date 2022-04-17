بروسيا دورتموند ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن هالاند

نفى سيباستيان كيل الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني ما تردد عن التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع المهاجم إرلينغ هالاند.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قبل أيام إن النرويجي هالاند وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليحسم مصيره بعد اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه بينها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة.

وتم التكهن بمستقبل مهاجم بروسيا دورتموند منذ عدة أشهر، حيث أفادت تقارير باستمرار أن ناديين يسعيان للتعاقد مع المهاجم الشاب هما مانشستر سيتي وريال مدريد.

لكن ريال مدريد يضع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس أولوياته في صفقة مجانية، لكن سيتي يسعى منذ فترة طويلة للتعاقد مع مهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي رحل إلى برشلونة في نهاية موسم 2020/2021.

وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار إن الدولي النرويجي يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف مع رفض الخيارات البديلة الأخرى.

أوليفر كان: هالاند غير مجدٍ "ماليًا" لبايرن ميونخ https://t.co/Fyd5NmUE2N pic.twitter.com/eXVQbzqVsb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

لكن كيل قال إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع سيتي لكنه اعترف بأن هالاند لديه شرط جزائي في عقده ويجب اتخاذ قرار بشأن مستقبله ”في أقرب وقت ممكن“.

عندما سُئل عما إذا كان حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدى اهتمامًا بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قدره 63 مليون جنيه إسترليني، قال كيل لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا: ”هناك شرط جزائي، كما تعلمون وهناك موعد نهائي، نريد اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن“.

وكشفت مصادر أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن الوجهة التالية للنرويجي في الأسبوعين المقبلين.

وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن أن المهاجم النرويجي الشاب ناقش شروطه الشخصية مع سيتي وأن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز كان على استعداد لدفع ما يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للاعب، وهو ما سيجعله صاحب الدخل الأعلى في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل وكيل هالاند، مينو رايولا، على مكافأة ضخمة مع والد اللاعب، لاعب خط وسط سيتي السابق ألف إنغي، ليرفع إجمالا قيمة الصفقة لتقترب من 100 مليون جنيه إسترليني.

وسجل هالاند 58 هدفاً في الدوري في 55 مباراة منذ انضمامه إلى دورتموند قادماً من ريد بُل سالزبورغ في عام 2020، كما سجل 15 هدفاً في 17 مباراة مع منتخب بلاده.

وسعت أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الذي سجل ثنائية في الفوز 6-1 على فولفسبورغ في البوندسليغا يوم السبت.

وظل بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي يبحث عن مهاجم منذ فترة طويلة، بعد رحيل أغويرو والفشل في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير العام الماضي.