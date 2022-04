إصابة مروعة لأشلي وستوود لاعب بيرنلي أمام وستهام بالدوري الإنجليزي

تعرض أشلي وستوود لاعب فريق بيرنلي لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد تدخل من الكرواتي نيكولا فلاسيتش.

وبعد مرور 20 دقيقة فقط على المباراة، سقط أشلي وستوود بعد تدخل من نيكولا فلاسيتش، لاعب وستهام وسط الملعب.

وفوجئ الجميع بصراخ اللاعبين داخل أرض الملعب بعد مطالبتهم الجهاز الطبي بالنزول سريعاً لعلاج لاعب بيرنلي.

ويبدو أن أشلي وستوود تعرض لإصابة خطيرة في الساق، بعد أن توقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق، لعلاجه داخل أرض الملعب.

وتم نقل أشلي وستوود إلى خارج ملعب لندن الأولمبي، على ”نقالة“ وسط تصفيق وتشجيع الجماهير.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن آشلي ويستوود أصيب بكسر في الكاحل، وبالتالي انتهى موسمه مع بيرنلي.

وظهر لاعب وستهام فلاسيتش في حالة انهيار تام نتيجة إحساسه بالذنب بأنه تسبب في إصابة أشلي وستوود، وحاول زملاؤه تهدئته.

ورفض لاعبو بيرنلي الاحتفال بالهدف الذي أحرزه الفريق في الدقيقة 33، وذلك في ظل شعور جميع اللاعبين بالقلق على حالة أشلي وستوود.

