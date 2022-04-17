إصابة مروعة لأشلي وستوود لاعب بيرنلي أمام وستهام بالدوري الإنجليزي

تعرض أشلي وستوود لاعب فريق بيرنلي لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد تدخل من الكرواتي نيكولا فلاسيتش.

وبعد مرور 20 دقيقة فقط على المباراة، سقط أشلي وستوود بعد تدخل من نيكولا فلاسيتش، لاعب وستهام وسط الملعب.

وفوجئ الجميع بصراخ اللاعبين داخل أرض الملعب بعد مطالبتهم الجهاز الطبي بالنزول سريعاً لعلاج لاعب بيرنلي.

ويبدو أن أشلي وستوود تعرض لإصابة خطيرة في الساق، بعد أن توقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق، لعلاجه داخل أرض الملعب.

وتم نقل أشلي وستوود إلى خارج ملعب لندن الأولمبي، على ”نقالة“ وسط تصفيق وتشجيع الجماهير.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن آشلي ويستوود أصيب بكسر في الكاحل، وبالتالي انتهى موسمه مع بيرنلي.

وظهر لاعب وستهام فلاسيتش في حالة انهيار تام نتيجة إحساسه بالذنب بأنه تسبب في إصابة أشلي وستوود، وحاول زملاؤه تهدئته.

ورفض لاعبو بيرنلي الاحتفال بالهدف الذي أحرزه الفريق في الدقيقة 33، وذلك في ظل شعور جميع اللاعبين بالقلق على حالة أشلي وستوود.

Play has resumed between West Ham and Burnley at the London Stadium after a stoppage for a "serious injury" to Ashley Westwood. The visitors have taken the lead through Wout Weghorst. pic.twitter.com/2BLG5tN6bF — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 17, 2022

وأحرز توماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليقود فريقه للتعادل 1-1 مع بيرنلي المتعثر في استاد لندن اليوم الأحد.

وأدرك سوتشيك التعادل بعد ركلة حرة من مانويل لانتسيني في الدقيقة 74، ليلغي تقدم بيرنلي بهدف فوت فيجهورست في الشوط الأول، ويحرم منافسه من الفوز تحت قيادة المدرب المؤقت مايك جاكسون وعقب إقالة مدربه الموجود منذ فترة طويلة شون دايك يوم الجمعة.

وحرمت النتيجة بيرنلي صاحب المركز 18 من تقليص الفارق مع إيفرتون، الذي يأتي في بداية منطقة الأمان، إلى نقطة واحدة، ليزداد الضغط على الفريق قبل خوض آخر سبع جولات لتجنب الهبوط.

وتقدم بيرنلي بهدف بعد فترة قصيرة من توقف المباراة وخروج لاعبه آشلي وستوود على محفة بسبب إصابة خطيرة في الساق اليمنى، حيث ارتقى فيجهورست عاليا وقابل ركلة ركنية من جاي رودريجيز وهز الشباك.

وأهدر بيرنلي فرصة أخرى لإضافة الهدف الثاني حيث أطاح ماكسويل كورنيه بركلة جزاء بعدما حصل عليها عقب خطأ من أوكاش فابيانسكي حارس وست هام.

وبعد تعادل وست هام، تألق نيك بوب حارس بيرنلي وأنقذ محاولتين من ميخائيل أنطونيو ليضمن عدم خروج فريقه صفر اليدين.