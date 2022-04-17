أغويرو يرد على الأرجنتيني غارناتشو بعد وصفه كريستيانو رونالدو بـ"الأعظم في التاريخ"

وجه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، رسالة قوية إلى مواطنه الشاب أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد

وخطف غارناتشو، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، ويملك الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية، الأنظار عقب انتصار مان يونايتد الصعب على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 3-2 ضمن الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت حيث حصل على الاستدعاء الأول له مع ”الشياطين الحمر“.

ولم يشارك غارناتشو في المباراة، حيث شاهد رونالدو يسجل ”هاتريك“ ويقود الفريق للفوز من مقاعد البدلاء.

وعقب انتهاء المباراة، نشر غارناتشو عبر ”إنستغرام“ صورة له إلى جانب رونالدو ممسكًا بالكرة التي منحها له اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

وكتب الناشئ الأرجنتيني على الصورة ”الأعظم في كل الأوقات“، جنبًا إلى جنب مع رموز للماعز والنيران وكرة القدم بالإضافة إلى قلب.

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ولكن لم يمر الأمر على أغويرو مرور الكرام، ورد على اللاعب الشاب، حيث كتب له: ”أنت تكتب ذلك، لأنك لم تلعب مع الأفضل وهو ليونيل ميسي“.

ولكن غارناتشو يمتلك بالفعل عدة صور يظهر فيها مع ميسي وذلك خلال إحدى المعسكرات السابقة لمنتخب الأرجنتين.

وشهدت السنوات الماضية صراعًا بين الثنائي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد على الأفضلية.

ويرتبط أغويرو بعلاقة صداقة قوية ممتدة منذ سنوات بمواطنه ليونيل ميسي، حيث كانوا يحرصون دائمًا على التواجد سويًا في غرفة واحدة بمعسكرات منتخب الأرجنتين بالإضافة إلى تزاملهم في صفوف منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي.

وانضم أغويرو إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي للعب بجوار صديقه المقرب، ولكن عجلت مشاكل التجديد لميسي برحيله عن برشلونة والانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

يذكر أن أغويرو اضطر للاعتزال بعد 3 أشهر من وصوله لبرشلونة بسبب معاناته بشكل مفاجئ من مشكلة في القلب.

ووصل كريستيانو رونالدو للهاتريك الـ60 في مسيرته بعدما سجل 3 أهداف في شباك نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي.

وينافس اليونايتد على التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.