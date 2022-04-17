يورغن كلوب يقلل من احتمالات تتويج ليفربول بالرباعية

قلل يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من احتمالات تتويج فريقه برباعية غير مسبوقة هذا الموسم بعدما هزم غريمه مانشستر سيتي ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت.

وتغلب ليفربول 3-2 على سيتي لينتظر مواجهة تشيلسي أو كريستال بالاس في النهائي يوم 14 مايو أيار المقبل.

ويلتقي تشيلسي مع جاره اللندني كريستال بالاس مساء الأحد في نصف النهائي، وسيجرى النهائي في ملعب ويمبلي مايو المقبل.

وتوج ليفربول بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباط الماضي ويحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز، كما تأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا ليتمسك بأمل تحقيق الرباعية هذا الموسم.

وقال كلوب: ”أعتقد أن مباراة مثل هذه تظهر ضعف إمكانية تحقيق هذا الشيء“.

وأضاف: ”اجتزنا سيتي وبعد ثلاثة أيام سنلعب ضد مانشستر يونايتد الذي يقاتل للتأهل إلى دوري الأبطال، ثم نواجه إيفرتون بعد أيام ويليه فياريال في مباراة لن تكون ودية، ثم نواجه نيوكاسل وكل هذه المباريات قوية وعلى الأرجح لن نفوز بها جميعا“.

وتابع: ”لكنني لا أنشغل كثيرا ونسعى للفوز بكل مباراة قادمة وبعدها نحاول التعافي من أجل المباراة التالية“.

😤 Jürgen Klopp, Liverpool tribünlerini coşturuyor! pic.twitter.com/4HeEfaFssk — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 16, 2022

وقال المهاجم ساديو ماني، الذي أحرز هدفين أمام سيتي إن التتويج بالرباعية ”حلم“ مضيفا ”أمامنا الكثير من المباريات وسنسعى لبذل أقصى جهد“.

ووفقاً لشبكة ”أوبتا“ العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح ساديو ماني هو أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ روبي فاولر ضد أستون فيلا في عام 1996، بينما هو الأول أيضاً الذي يسجل ثنائية للريدز في ويمبلي منذ ستيف ماكمانمان في كأس الدوري، نهائي ضد بولتون في عام 1995.

كما أشارت الشبكة إلى أن ليفربول سجل 19 هدفًا من الضربات الركنية في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من أهداف أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل إبراهيما كوناتي آخر ثلاثة أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة.

وهيمن ليفربول على المباراة منذ بدايتها وسجل له إبراهيما كوناتي في الدقيقة التاسعة وأحرز السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و45، بينما سجل لسيتي اللاعب جاك غريليش في الدقيقة 47 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 90.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة 4 – 1، فيما تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تحقيق فوز صعب على مضيفه نوتينغهام فورست، بنتيجة 1-0.