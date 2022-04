رانجنيك يدافع عن بوغبا بعد تعرضه لصيحات استهجان في مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي

أصر رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، على أنه ليس من المنطقي أن تطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال الفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 50 في مسيرته مع الأندية، ليقود يونايتد للفوز بصعوبة في أولد ترافورد، وينعش آمال إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن المباراة شهدت غضبا من الجماهير في ظل عدم الرضا عن الفريق وإدارة النادي.

واحتج الآلاف من مشجعي يونايتد قبل المباراة مطالبين برحيل ملاك النادي، قبل أن يتعرض اللاعبون لهتافات غاضبة بعدما فرط الفريق في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع متذيل المسابقة.

وتعرض بوغبا بعد ذلك لصيحات استهجان من المشجعين قبل أن يستبدله المدرب وسط غضب مستمر من الجماهير.

وقال رانجنيك: ”حتى أكون أمينا فلم أسمع بنفسي (صيحات الاستهجان)، لكن كنت أتحدث في الأمر مع الجهاز المساعد.

”أعتقد أن الجماهير هنا رائعة وهي كذلك. الدعم داخل الاستاد اليوم كان كبيرا، ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك“.

