ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يهدر فرصة تعزيز قبضته على المركز الرابع

أهدر توتنهام هوتسبير فرصة لتعزيز قبضته على المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما خسر على أرضه، اليوم السبت، بهدف دون رد أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي أداء باهتا، وبدا مقبلا على تعادل سلبي قبل أن يصبح الأمر أكثر سوءا عندما أحرز لياندرو تروسارد هدفا للضيوف في الدقيقة 90.

وبعد فوزين متتاليين دخل توتنهام المباراة بروح معنوية عالية، لكن الأداء جاء باهتا رغم الأجواء المشمسة تماما في الملعب.

وشهد الشوط الأول محاولة واحدة لهز الشباك من جانب أصحاب الأرض، بينما قدم برايتون أداء أفضل بكل المقاييس خلال النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء توتنهام قليلا بينما نجح الضيوف في إبعاد كرتين من سون هيونج-مين، لكن برايتون كان صاحب المحاولات الأكثر جدية، وحصد نقاط الفوز الثلاث بجدارة عندما تقدم تروسارد من جهة اليسار وأرسل كرة متقنة إلى داخل شباك هوجو لوريس.

وظل توتنهام اللندني في المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 57 نقطة من 32 مباراة، متقدما بثلاث نقاط فقط على أرسنال الخامس الذي لعب 30 مباراة، والذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم السبت، مع ساوثامبتون في ملعب الأخير.

وتقدم برايتون إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة من 32 مباراة.