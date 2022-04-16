شون رايت فيليبس يرشح مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا

يقول شون رايت-فيليبس الجناح السابق لمانشستر سيتي بطل إنجلترا إنه على ثقة بقدرة فريقه السابق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة مسيرة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وسيطر مانشستر سيتي كثيرا على المستوى المحلي خلال العقد الأخير لكنه لم يحصل بعد على لقب البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

واقترب فريق المدرب بيب غوارديولا كثيرا من تحقيق هذا الإنجاز عندما تأهل للمباراة النهائية في الموسم الماضي لكنه خسر 1-صفر أمام تشيلسي اللندني في بورتو البرتغالية.

وفي الموسم الحالي تأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي وسيواجه ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 13 لقبا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال رايت-فيليبس لاعب منتخب إنجلترا السابق الذي لعب فترتين مع مانشستر سيتي لرويترز: ”أعتقد أن مانشستر سيتي يملك كل المطلوب في الوقت الحالي.. يمكنكم رؤية ما يمكنه القيام به“.

بيلد: هالاند يوافق على الانضمام إلى مانشستر سيتي https://t.co/bRCuuqfGjG pic.twitter.com/8WGypjzE9H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

وأضاف ”لكن هناك هذه الهوامش الدقيقة واللاعبون يدركون ذلك. أعتقد أن كثيرين ينسون وصول الفريق للنهائي العام الماضي في أول تجربة من نوعها للجميع في الفريق فيما عدا بيب“.

وتابع رايت-فيليبس قوله: ”والآن هم يعرفون أنه يمكنهم الوصول لنفس المرحلة ويدركون أن بوسعهم الفوز باللقب أيضا. لذا فإنها ستكون الخطوة المقبلة فعلا“.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ينفرد سيتي بالصدارة متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول ملاحقه المباشر بعد تعادل الفريقين 2-2 الأسبوع الماضي قبل آخر سبع جولات من الموسم.

مانشستر سيتي يطيح بأتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية ويواجه ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/RjNkRlDiTu pic.twitter.com/SFkllTitUq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

وعلى هامش حدث رياضي في مومباي الهندية وصف رايت-فيليبس (40 عاما) وهو ابن زوجة المهاجم الإنجليزي المعتزل إيان رايت غوارديولا ويورغن كلوب مدرب ليفربول بأنهما أفضل مدربين في العالم في الوقت الحالي مؤكدا أن استقرار مستوى الفريقين وضعهما في فئة تختلف عن بقية فرق الدوري الإنجليزي.

لكنه يرفض أن يرى السباق على لقب الدوري الممتاز ينحصر بين هذين الفريقين فقط خلال السنوات الأخيرة رغم أن تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال ومانشستر يونايتد ينافسون على الحصول على مكان في المربع الذهبي.

وبعد فوزه بكأس رابطة المحترفين المحلية هذا الموسم لا يزال سيتي ينافس للفوز بثلاثة ألقاب أخرى وسيلتقي مع ليفربول في قبل نهائي كأس إنجلترا في وقت لاحق اليوم السبت في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.