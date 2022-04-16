رانجنيك: غير نادم على تولي تدريب مانشستر يونايتد

قال الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الحالي لمانشستر يونايتد إنه غير نادم على تولي تدريب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه غير سعيد بما حققه الفريق تحت قيادته حتى الآن.

وفاز مانشستر يونايتد في 3 من آخر ‭ ‬12 مباراة خاضها في جميع المنافسات، وحاليًا يحتل المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 7 جولات من نهاية الموسم الحالي.

وتولى رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد بصفة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد إقالة سلفه النرويجي أولي جونار سولشاير وقاد الفريق للفوز 9 مرات في 22 مباراة خاضها تحت قيادته حتى الآن.

وقبل مباراة فريقه في قت لاحق، اليوم السبت، أمام نوريتش سيتي قال رانجنيك للصحفيين: ”لا. لا أندم على الإطلاق.. يمكنني القيام بذلك أكثر من مرة، لا أندم على ذلك مطلقًا“.

وأضاف رانجنيك ”كمدرب دائمًا أسأل نفسي عما كان من الممكن أن أفعله لتحقيق الأفضل لكنني لا أندم على شيء“.

وتابع: ”الكل يدرك أن الوضع غير سهل على مستوى الفريق وعلى مستوى الموقف ككل وإلا لما حضرت إلى هنا وربما ظل أولي في موقعه“.

وأردف المدرب الألماني، قائلًا: ”أثبتنا خلال الأشهر القليلة الماضية أن بوسعنا رفع مستوى الأداء لكن ليس بنفس المستوى الذي كنت أتمناه، ولهذا السبب أنا غير سعيد تمامًا بما حققناه حتى الآن“.

وسيستمر المدرب المؤقت رانجنيك (63 عامًا) على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي ثم يتولى دورًا استشاريًا في النادي لمدة عامين بعد ذلك.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مدرب دائم لفريقه بينما رشحت وسائل إعلام بريطانية الهولندي إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي لتولي المهمة بعد رانجنيك.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإنه خلال 21 مباراة لمانشستر يونايتد تحت قيادة رالف رانجنيك حقق الفريق الفوز 9 مرات في حين خسر 5 مرات وتعادل في 7.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع.