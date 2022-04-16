رياضة

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تاريخ النشر: 16 أبريل 2022 7:00 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2022 7:10 GMT

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب (ويمبلي) لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومنافسه ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وتقام غدا الأحد مواجهة

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب (ويمبلي) لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومنافسه ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام غدا الأحد مواجهة أخرى تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس في ختام نصف النهائي على نفس الملعب.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار الفريقين
تأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة سويندون تاون بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الثالث كما تغلب بنفس النتيجة على فولهام في الدور التمهيدي الرابع.

وتخطى السيتي منافسه بيتربوروه يونايتد بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 في ربع النهائي.

وصعد ليفربول إلى نصف النهائي بعد فوزه على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الثالث ثم تخطى كارديف سيتي بنتيجة 3-1 بالدور التمهيدي الرابع.

وتخطى ليفربول عقبة نوريتش سيتي بنتيجة 2-1 في الدور التمهيدي الخامس ثم فاز على نوتينغهام فورست بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.

وتعادل الفريقان في لقاءي الدوري هذا الموسم بنتيجة 2-2 ذهابا وإيابا، ويتقابل الفريقان في كأس الاتحاد لأول مرة منذ يوم 18 فبراير 2001 في ثمن النهائي وفاز ليفربول بنتيجة 4-2.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد 6 مرات آخرها موسم 2018/2019 بينما فاز ليفربول باللقب 7 مرات آخرها موسم 2005/2006.

أفكار غوارديولا
يعيش مانشستر سيتي ذروة منافسات الموسم الكروي بعد تعزيزه صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي بتعادله مع ليفربول كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويسعى للتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعدما ودع كأس الرابطة.

وأكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه عاش حالة تنافسية مشابهة بمواجهة ريال مدريد حين كان مدربا لبرشلونة 4 مرات في 10 أيام.

وأشار إلى أنه حاول طوال السنوات الماضية الوصول لنهائي كأس الاتحاد بتأهله 5 مرات لنصف النهائي من 6 محاولات وتوج باللقب مرة مؤكداً أنها بطولة قيمة ومميزة لا تقل عن البريميرليغ.

وتحيط الشكوك حول جاهزية الثنائي كايل ووكر وكيفين دي بروين كما يغيب كول بالمير وبنيامين ميندي بينما عاد للمران المدافع روبن دياز.

ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت وجواو كانسيلو وناثان آكي.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا، مع ثلاثي خط الهجوم رحيم سترلينغ وغابريل جيسوس وجاك غريليش.

خطط كلوب
يتطلع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لقيادة الريدز للتتويج بثاني ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقب كأس الرابطة، كما أن الفريق ما زال ينافس بقوة في الدوري الإنجليزي بخلاف تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة السيتي بمثابة نهائي البطولة مؤكدا أنه يريد التأهل إلى نهائي البطولة ومواصلة المشوار للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن فريقه عليه أن يتعامل مع باقي اللقاءات في موسمه كأنها مباريات نهائية لأنها سترسم ملامح الموسم.

ومن المرجح أن يعتمد كلوب على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح أو لويس دياز مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة تجمع بين السيتي وليفربول وهي أقوى مواجهة حالياً في كرة القدم في العالم، في رأيه.

وأشار إلى أن الفريقين يسعيان لمواصلة المشوار في هذه البطولة والتتويج بها خاصة أن هناك صراعا مثيرا على لقب الدوري الإنجليزي كما أن هناك احتمالية لمواجهة أخرى نارية في نهائي دوري الأبطال.

وأوضح أن مواجهة غوارديولا ضد كلوب تستحق المتابعة فهي بمثابة صراع مثير ومشتعل في أي مناسبة وفي أي بطولة مؤكدا أن المباراة حتى لو شارك بها بعض العناصر غير الأساسية ستكون على أعلى مستوى نظراً للتنافسية بين الفريقين.

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