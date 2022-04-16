الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب (ويمبلي) لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومنافسه ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام غدا الأحد مواجهة أخرى تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس في ختام نصف النهائي على نفس الملعب.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حسن العيدروس.

يقولون أنه يختفي في المواجهات الكبيرة محمد صلاح ساهم بتسجيل (٣٥) هدف في (٤٧) مباراة ضد الستة الكبار بالبريميرليغ مع #ليفربول .. سجل (٢٦) وصنع (٩)#مانشستر_سيتي #السيتي_ليفربول #سيتي_ليفربول pic.twitter.com/w1L2HyRQu7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة سويندون تاون بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الثالث كما تغلب بنفس النتيجة على فولهام في الدور التمهيدي الرابع.

وتخطى السيتي منافسه بيتربوروه يونايتد بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 في ربع النهائي.

وصعد ليفربول إلى نصف النهائي بعد فوزه على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الثالث ثم تخطى كارديف سيتي بنتيجة 3-1 بالدور التمهيدي الرابع.

🗣 بيب غوارديولا عن لقطة إيدرسون أمام ليفربول ؟ 🔵 جنونية.. هذا الفتى حقًا مجنون 😂 pic.twitter.com/x02DDdWxbi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

وتخطى ليفربول عقبة نوريتش سيتي بنتيجة 2-1 في الدور التمهيدي الخامس ثم فاز على نوتينغهام فورست بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.

وتعادل الفريقان في لقاءي الدوري هذا الموسم بنتيجة 2-2 ذهابا وإيابا، ويتقابل الفريقان في كأس الاتحاد لأول مرة منذ يوم 18 فبراير 2001 في ثمن النهائي وفاز ليفربول بنتيجة 4-2.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد 6 مرات آخرها موسم 2018/2019 بينما فاز ليفربول باللقب 7 مرات آخرها موسم 2005/2006.

كل لاعبي #مانشستر_سيتي في وضعية تسلل إلا من سجل الهدف .. خيسوس #السيتي_ليفربول #سيتي_ليفربول pic.twitter.com/fILQFnifm8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

أفكار غوارديولا

يعيش مانشستر سيتي ذروة منافسات الموسم الكروي بعد تعزيزه صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي بتعادله مع ليفربول كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويسعى للتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعدما ودع كأس الرابطة.

وأكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه عاش حالة تنافسية مشابهة بمواجهة ريال مدريد حين كان مدربا لبرشلونة 4 مرات في 10 أيام.

وأشار إلى أنه حاول طوال السنوات الماضية الوصول لنهائي كأس الاتحاد بتأهله 5 مرات لنصف النهائي من 6 محاولات وتوج باللقب مرة مؤكداً أنها بطولة قيمة ومميزة لا تقل عن البريميرليغ.

غوارديولا: أنا وكلوب لسنا أصدقاء لكننا قد نذهب لتناول العشاء قريبا معا.#مانشستر_سيتي #مانشًسٍتر_سيًتي_ليفرٍبًول #ليفربول pic.twitter.com/vJ8RwUdSnL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

وتحيط الشكوك حول جاهزية الثنائي كايل ووكر وكيفين دي بروين كما يغيب كول بالمير وبنيامين ميندي بينما عاد للمران المدافع روبن دياز.

ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت وجواو كانسيلو وناثان آكي.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا، مع ثلاثي خط الهجوم رحيم سترلينغ وغابريل جيسوس وجاك غريليش.

🔴 أثناء خروج بيب غوارديولا من أرض الملعب بعد مواجهة #مانشستر_سيتي و #ليفربول حرص على توجيه السلام لمدافع الريدز فان دايك اثناء استعداده لاجراء مقابلة #مانشًسٍتر_سيًتي_ليفرٍبًول #السيتي_ليفربول pic.twitter.com/lvslXipyND — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

خطط كلوب

يتطلع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لقيادة الريدز للتتويج بثاني ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقب كأس الرابطة، كما أن الفريق ما زال ينافس بقوة في الدوري الإنجليزي بخلاف تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة السيتي بمثابة نهائي البطولة مؤكدا أنه يريد التأهل إلى نهائي البطولة ومواصلة المشوار للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن فريقه عليه أن يتعامل مع باقي اللقاءات في موسمه كأنها مباريات نهائية لأنها سترسم ملامح الموسم.

ومن المرجح أن يعتمد كلوب على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

🗣 المعلق علي سعيد الكعبي يتحدث عن مواجهة #مانشستر_سيتي و #ليفربول: 🔴 المفترض أن يضعها أي مدرب في قائمة الحصص الأسبوعية 🔴 مشاهدتها تغني لاعبيه عن الكثير وتختصر له الكثير.. مباراة غنية بكرة قدم من عالم أخر pic.twitter.com/KxwGi12EFj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح أو لويس دياز مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة تجمع بين السيتي وليفربول وهي أقوى مواجهة حالياً في كرة القدم في العالم، في رأيه.

وأشار إلى أن الفريقين يسعيان لمواصلة المشوار في هذه البطولة والتتويج بها خاصة أن هناك صراعا مثيرا على لقب الدوري الإنجليزي كما أن هناك احتمالية لمواجهة أخرى نارية في نهائي دوري الأبطال.

وأوضح أن مواجهة غوارديولا ضد كلوب تستحق المتابعة فهي بمثابة صراع مثير ومشتعل في أي مناسبة وفي أي بطولة مؤكدا أن المباراة حتى لو شارك بها بعض العناصر غير الأساسية ستكون على أعلى مستوى نظراً للتنافسية بين الفريقين.