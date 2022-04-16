مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. كلوب واثق من عودة محمد صلاح للتسجيل

يستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بحثا عن الاستمرار في حلم الفوز بـ4 ألقاب ممكنة هذا الموسم ودخول التاريخ.

ويواجه الألماني يورغن كلوب مشكلة صيام نجمه المصري محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، حيث لم يسجل أي هدف في آخر 753 دقيقة رغم مساهمته الكبيرة في اللقاءات السابقة خصوصا في قمة مانشستر سيتي السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع الهدف الثاني للسنغالي ساديو ماني.

🔴 محمد صلاح سُئل عن "بطولة واحدة يتمنى أن يحققها هذا الموسم"؟ 🗣 دوري أبطال أوروبا.. انه حلمي دائما، فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك. pic.twitter.com/o6AoBQvI7a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

وأراح كلوب المصري محمد صلاح في بداية لقاء بنفيكا البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأشركه في الشوط الثاني، لكنه يستعد لإطلاق العنان أمامه في قمة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

ويؤمن كلوب بقدرة محمد صلاح على إعادة اكتشاف نفسه الحقيقي، ليس فقط أمام مانشستر سيتي بل في صنع التاريخ في نهاية موسم ليفربول الساعي للفوز بـ3 ألقاب أخرى بعد لقب كأس رابطة المحترفين ودخول التاريخ.

4 لاعبين من #ليفربول سجلوا "20" هدفا على الأقل مع الريدز في دوري أبطال أوروبا ستيفين جيرارد

محمد صلاح

ساديو ماني

روبرتو فيرمينيو 3 لاعبين فعلوا ذلك في عهد يورغن كلوب #UCL #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/GYu2VCuKK7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

وقال كلوب متحدثا عن مشكلة محمد صلاح وغيابه عن تسجيل الأهداف: ”أعلم أن محمد صلاح سينهي الموسم بقوة، في الوقت الحالي يتعين علينا إعادة ضبط الوضع لأن كل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، في عملنا، المشكلة التي نواجهها هي أنه في يناير كان محمد صلاح قد مر بأشد فترات مسيرته.. انتهت بطولة (كأس الأمم الأفريقية)، لعبت مصر في النهائي، كل هذه الدقائق الـ 120“.

وأضاف مدرب ليفربول متحدثا عن دور النجم محمد صلاح: ”الدور الذي يقوم به خارق، هائل للغاية. هناك مسؤولية كبيرة على كتفيه مع اجتماعات غرفة تبديل الملابس وأشياء من هذا القبيل مع عدم وجود تعاف على الإطلاق. ثم لديك مشكلة أن تكون نجما في بلدك والجميع يريد شيئا منك. كل شيء مكثف للغاية. مرة أخرى، هذا أمر جيد بالنسبة للمباراة، لكننا الآن في فترة لا يوجد فيها وقت راحة وهذا طبيعي تمامًا“.

الأسطورة ألان شيرر يختار ديديه دروغبا أفضل إفريقي في تاريخ البريميرليغ ومحمد صلاح في المركز الثاني.. ساديو ماني ثالثا ورياض محرز جاء في المركز الخامس pic.twitter.com/28xWUywz9S — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

وأكد كلوب أن محمد صلاح يحب المراوغة وتسجيل أهداف رائعة وقال: ”لاعب مثل محمد صلاح يحب المراوغة وهو جيد حقًا، لقد سجل أهدافًا رائعة بالمراوغة. هل أقول له: ”لا تراوغ؟“ لا! إنها ”المراوغة في اللحظات المناسبة واحتفظ بالكرة، اجعلها بسيطة“، كل هذه الأنواع من الأشياء. هذه عملية. إنها ليست عملية طويلة، أسبوع أو أسبوعان. لدينا مباراة نهائية في كل مباراة منذ بداية شهر يناير، وهذا جنون!. أود الحصول على مدة أسبوع كامل للتدريب، لكننا لا نملكها، فلا بأس، ونحن نتعامل معها. محمد صلاح سيتعامل معها“.

وأكد كلوب على صواب رأيه في إراحة نجومه أمام بنفيكا وبينهم محمد صلاح ليكون الجميع جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي ونهاية الموسم وقال: ”هذه الأشياء الصغيرة مهمة حقًا وتحدث فرقًا كبيرًا، والاستعداد لذلك طوال الوقت أمر صعب حقًا، ولكنه ممتع للغاية ومثير أيضًا. إذا كان سبعة لاعبين لم يبدأوا (ضد بنفيكا) جددا.. عظيم. حصل سبعة لاعبين آخرين على بعض الإيقاع.. عظيم. نحن في نصف النهائي السبت“.