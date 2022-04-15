بيلد: هالاند يوافق على الانضمام إلى مانشستر سيتي

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليحسم مصيره بعد اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه بينها: ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة.

وتم التكهن بمستقبل مهاجم بروسيا دورتموند منذ عدة أشهر، حيث أفادت تقارير باستمرار أن ناديين يسعيان للتعاقد مع المهاجم الشاب، هما: مانشستر سيتي، وريال مدريد.

بيلد: هالاند وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي. pic.twitter.com/1MWCWZh7j5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

لكن ريال مدريد يضع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس أولوياته في صفقة مجانية، لكن سيتي يسعى منذ فترة طويلة للتعاقد مع مهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي رحل إلى برشلونة في نهاية موسم 2020/2021.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن الدولي النرويجي يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي، هذا الصيف، مع رفض الخيارات البديلة الاخرى.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن إتمام الصفقة الآن مسألة وقت بعد موافقة اللاعب وكذلك وجود شرط جزائي مناسب في عقده مع بروسيا دورتموند سيدفعه سيتي.

يُذكر أيضًا أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ”أعطي الضوء الأخضر“ للتعاقد مع هالاند، بينما يريد اللاعب نفسه الآن الانضمام إلى النادي.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إن سيتي قدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع هالاند، حيث أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي للمهاجم النرويجي البالغ 64 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

علاوة على ذلك ، يُقال إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عرض على هالاند عقدًا مدته 5 سنوات بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وأجرًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

تقرير: مانشستر سيتي مستعد لدفع 254 مليون إسترليني لضم هالاند https://t.co/JV7IL3UUoE pic.twitter.com/xxDGNBovPr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

ومن المقرر أن يتم دفع 60 مليون جنيه إسترليني أخرى وتسليمها إلى وكيل هالاند، مينو رايولا ، بالإضافة إلى والده ألفي إنغي.

وبشكل عام ، فإن قيمة الصفقة بالإضافة إلى الأجر الباهظ على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى عمولة رايولا يدفع بالمبلغ الإجمالي ليصل إلى 254 مليون جنيه إسترليني.

وبناءً على ذلك سيصبح هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا 385 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يحصل عليها كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي.