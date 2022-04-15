نيمانيا ماتيتش يبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل نهاية الموسم

أعلن نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد أنه سيغادر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ليسدل الستار على خمس سنوات قضاها في أولد ترافورد.

وخاض الدولي الصربي، الذي يرتبط بعقد حتى 2023 مع يونايتد، 26 مباراة في جميع المسابقات مع النادي هذا الموسم.

وكتب اللاعب البالغ عمره 33 عاما على انستجرام اليوم الجمعة: ”لقد أبلغت مجلس الإدارة والمدرب واللاعبين بقراري“.

وأضاف: ”لقد كان شرفا كبيرا وامتيازا أن ألعب لهذا النادي الرائع. شكرا جزيلا للجماهير على دعمها المستمر“.

واختتم: ”سأبذل الآن كل شيء حتى نهاية الموسم لمساعدة زملائي في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة“.

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وانضم ماتيتش إلى يونايتد من تشيلسي في 2017 عندما كان جوزيه مورينيو يتولى المسؤولية في أولد ترافورد، بعد أن كان في السابق لاعبا مؤثرا مع المدرب البرتغالي خلال حملة تتويج النادي اللندني باللقب في 2014-2015.

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 31 مباراة. وسيستضيف نوريتش سيتي متذيل الترتيب يوم السبت.