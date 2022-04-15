تزامنًا مع احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد.. رانغنيك: أتفهم خيبة أملهم

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، أنه يتفهم خيبة أمل الجماهير من مستوى الفريق هذا الموسم، وسط احتجاجات خارج ملعب التدريب، وطالبهم بإبقاء الاحتجاجات سلمية.

وتجمع محتجون خارج ملعب كارينغتون التدريبي، يوم الجمعة، وسط وجود أمني كثيف، حيث قال متحدث باسم يونايتد إن التجمع كان سلميا، وإن النادي يحترم آراء الجماهير.

وتركت خسارة مخيبة للآمال 1-صفر أمام مضيفه إيفرتون، مطلع هذا الأسبوع، يونايتد في المركز السابع في الدوري الممتاز، متأخرا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قبل سبع مباريات من نهاية الدوري.

وقال رانغنيك للصحافيين، قبل مباراة السبت على ملعبه أمام نوريتش سيتي متذيل الترتيب: نعلم جميعا أن كرة القدم لعبة مفعمة بالعواطف ونتفهم جميعا هذا الأمر.

وأضاف: أتفهم شعور الجماهير بخيبة أمل بشأن وضعنا في الجدول والأداء ضد إيفرتون. ما زلت أعتقد أن مشجعينا هم من أفضل، إن لم يكن الأفضل في إنجلترا.

وتابع: طالما أنهم يقومون بالاحتجاج بطريقة سلمية، وطالما أنهم ما زالوا يدعمون الفريق في الملعب، فلهم الحق في التعبير عن آرائهم. عاطفيا أتفهم أنهم أصيبوا بخيبة أمل.

وتحول احتجاج ضد عائلة غليزر، مالكة النادي، إلى حالة من الفوضى العام الماضي عندما اقتحم المشجعون ملعب أولد ترافورد، وأجبروا السلطات على تأجيل مباراتهم في الدوري ضد غريمهم ليفربول.

وقال رانغنيك، الذي عين مدربا مؤقتا في ديسمبر حتى نهاية الموسم، إن هناك لحظات هذا الموسم كان فيها الفريق قادرا على اللعب بمستوى أعلى، لكنه يشعر بالأسف لعدم ثبات المستوى. وقال رانغنيك: ما لم نستطع فعله هو الحفاظ على هذا الوضع لفترة أطول، لست سعيدا بذلك بنفسي، لكن هذا ما سنحاول القيام به لبقية الموسم.

وربطت تكهنات إيريك تن هاغ مدرب أياكس باحتمال تدريب يونايتد بشكل دائم الموسم المقبل، لكن المدرب الهولندي رفض هذه التقارير، حيث يركز على الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وقال رانغنيك: لا أعرف ما إذا كانت الصفقة منتهية، نعلم جميعا أنه مدرب جيد، وقد قام بعمل جيد في أياكس وأيضا في الأندية السابقة، لكن في الوقت الحالي ليس من المنطقي أن أخبرك برأيي عن أي مدرب آخر.