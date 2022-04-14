كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ويحتفل على طريقة والده (فيديو)

احتفل جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على طريقة والده، عندما أحرز هدفًا لمانشستر يونايتد في شباك جيرونيس سابات.

وسجّل جونيور صاحب الـ (11 عاما) هدفا، واحتفل على طريقة والده، بالارتقاء إلى الأعلى مع فرد يديه بطريقة (SIII)

كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ويحتفل على طريقة والده. pic.twitter.com/w3rQuhXX6s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

ولعب جونيور مع فريق مانشستر يونايتد تحت 11 عامًا وأحرز هدف فريقه الخامس في شباك جيرونيس سابات في الدقيقة 23 من الشوط الثاني من عمر المباراة.

وينشط كريستيانو رونالدو جونيور في أكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخاصة بِتكوين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.

وولد كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة سان دييغو (ولاية كاليفورنيا) الأمريكية، عام 2010.