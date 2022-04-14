رياضة

كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ويحتفل على طريقة والده (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 18:53 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 19:50 GMT

كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ويحتفل على طريقة والده (فيديو)

احتفل جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على طريقة والده، عندما أحرز هدفًا لمانشستر يونايتد في شباك جيرونيس سابات. وسجّل جونيور صاحب الـ (11 عاما)

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

احتفل جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على طريقة والده، عندما أحرز هدفًا لمانشستر يونايتد في شباك جيرونيس سابات.

وسجّل جونيور صاحب الـ (11 عاما) هدفا، واحتفل على طريقة والده، بالارتقاء إلى الأعلى مع فرد يديه بطريقة (SIII)

ولعب جونيور مع فريق مانشستر يونايتد تحت 11 عامًا وأحرز هدف فريقه الخامس في شباك جيرونيس سابات في الدقيقة 23 من الشوط الثاني من عمر المباراة.

وينشط كريستيانو رونالدو جونيور في أكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخاصة بِتكوين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.

وولد كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة سان دييغو (ولاية كاليفورنيا) الأمريكية، عام 2010.

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