مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.. كلوب يثق في الوصول لمستويات مختلفة

عبّر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن أمله بظهور فريقه بحالة أفضل أمام مانشستر سيتي في دور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت، وأن يتحسن الأداء أكثر مقارنة بالمواجهة الأخيرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق المدرب كلوب 2/2 بعد تأخره مرتين أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز على ملعب الاتحاد، يوم الأحد، وكان انتصار ليفربول سيرفعه إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى، منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الخميس: ”مانشستر سيتي كان قويًا للغاية في المباراة الأخيرة، ولم نكن في أفضل حالاتنا“.

وأضاف: ”أرغب بأن يظهر فريقي بشكل أفضل في المباراة المقبلة، وسيكون ذلك رائعًا“.

وتابع المدرب الألماني: ”قام اللاعبون بالكثير من الأشياء الجيدة في المباراة باستثناء بعض الهفوات، وأثق أننا نستطيع الوصول لمستويات مختلفة‭“‬.

‭ ‬وبلغ ليفربول دور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى تحت قيادة كلوب، الذي تولى المسؤولية في ملعب آنفيلد، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بفضل هدف الفوز المتأخر الذي سجله ديوغو غوتا أمام نوتنغهام فورست، الشهر الماضي.

ودعا المسؤولون في ليفربول ومانشستر الكبرى لنقل مباراة السبت من ويمبلي بسبب نقص خدمات القطارات إلى لندن خلال العطلة.

وقال كلوب: ”كأس الاتحاد الإنجليزي مسابقة عريقة، وقبل هذا العام لم ننجح في بلوغ دور نصف النهائي، لذلك ستكون تجربتنا الأولى في الدور قبل النهائي في ويمبلي“.

وأضاف: ”وصلنا لهذا الدور والسعادة لا تسعنا بذلك… آمل أن يتمكن المشجعون من الوصول إلى لندن.. لدينا الأجواء التي تستحقها مباراة قبل النهائي بين مانشستر سيتي وليفربول“.

وأوضح كلوب أنه سيجري تقييمًا في اللحظة الأخيرة لحالة غوتا قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تعرض المهاجم لكدمة خلال التعادل 3/2، يوم الأربعاء، مع بنفيكا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ليفربول مع فياريال الإسباني، في أبريل/ ومايو، في حين سيلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تفوق ليفربول ومانشستر سيتي على المنافسين الإسبانيين، فإن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون إنجليزيًا خالصًا للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز تشيلسي 1/0 على مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي.