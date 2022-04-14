ديلي ميل: هاري كين مستعد للبقاء مع توتنهام حتى نهاية عقده

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الخميس، إن المهاجم المميز هاري كين مستعد للبقاء مع توتنهام ورفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وفشل قائد منتخب إنجلترا في الرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، حيث كان يتطلع للانضمام إلى مانشستر سيتي لتعزيز فرصه في الفوز بالألقاب الجماعية.

🗣 هاري كين الذي لم يتوج بأي لقب طوال مشواره مع كرة القدم يتحدث عن مستقبله ⚪️ تركيزي الأساسي هو إنهاء هذا الموسم مع توتنهام بشكل جيد. ⚪️ لا يمكنني التحكم فيما سيحدث في المستقبل. ⚪️ أريد أن أذهب إلى كأس العالم في افضل مستوى ممكن. pic.twitter.com/oVMpGVssCL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

كما أن مانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليًا من موسم سيئ، كان مهتمًا أيضًا بهاري كين، ويقال إن مدربه المحتمل، الهولندي إيريك تين هاغ يعتبره هدفًا رئيسيًا.

ونقلت ”ديلي ميل“ عن صحيفة ”ميرور“ أن هاري كين، الذي سيبلغ من العمر 29 عامًا في يوليو المقبل، من المقرر أن يرفض عرض مانشستر يونايتد ويعيد تقييم مستقبله مع توتنهام بعد الصيف.

وقالت الصحيفة إن هذا سيكون بمثابة دفعة قوية لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تعامل مع التكهنات طوال الصيف الماضي حول مستقبل نجمه.

ركلة هاري كين لقارورة الكولا اثناء احتفاله بهدفه على برايتون.#توتنهام_ايفرتون #توتنهام pic.twitter.com/OaodlewtG2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وكين، الذي يبقى على عقده عامان، سعيد في توتنهام مرة أخرى بفضل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وكان كين يتوقع أن ينضم إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، وعلى الرغم من أن السيتي قدم عرضًا يصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني، إلا أن توتنهام رفض العرض، وأصر توتنهام على أن هاري كين ليس معروضًا للبيع.

وبعد حصوله على المركز السابع في الموسم الماضي، يحتل السبيرز المركز الرابع في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي قد يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة بأنه ربما كان لمانشستر يونايتد فرصة حقيقية للتعاقد مع هاري كين إذا اختار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليحل محل الرئيس المؤقت رالف رانجنيك، علما أن كين وبوكيتينو عملا سابقا في توتنهام وحققا نتائج مميزة.

هاري كين يصبح أكثر لاعب في تاريخ البريمرليغ تسجيلًا للأهداف خارج ملعب فريقه بـ 95 هدف متفوقا على واين روني الذي سجل 94 هدف ⚽️ pic.twitter.com/hwPgRsIapT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وشكل بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان حاليا، علاقة رائعة مع هاري كين خلال الفترة التي قضاها في توتنهام، والتي انتهت بإقالته في نوفمبر 2019.

وبعد البداية المخيبة لهاري كين مع توتنهام الموسم الحالي نجح الدولي الإنجليزي في تسجيل 22 هدفا وصنع 9 في 43 مباراة.

كما ذكرت ”ديلي ميل“ أن قرار كين بإعادة تقييم مستقبله بعد الصيف سيمنع مانشستر سيتي من متابعة اهتمامه بضم اللاعب الصيف القادم.