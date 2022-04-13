تقرير: مانشستر سيتي مستعد لدفع 254 مليون إسترليني لضم هالاند

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تقدم بعرض مغر للحصول على خدمات نجم بروسيا دورتموند إرلينغ هالاند.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد أفضل اللاعبين كفاءة في العالم، حيث سجل 80 هدفًا في 84 مباراة مع دورتموند.

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إن سيتي قدم عرضًا لمواجهة اهتمام ريال مدريد، حيث بات النادي الإنجليزي مستعدا لدفع الشرط الجزائي للمهاجم النرويجي البالغ 64 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

علاوة على ذلك، يُقال إن قادة الدوري الإنجليزي الممتاز عرضوا عليه عقدًا مدته خمس سنوات، بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا وأجر أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الصفقة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث من المقرر أن يدفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائري البالغة 64 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى كأتعاب لوكيل أعماله ووالده.

ومن المقرر أن يتم دفع 60 مليون جنيه إسترليني أخرى وتسليمها إلى وكيل هالاند، مينو رايولا، إضافة إلى والده ألفي إنغي.

بشكل عام، فإن قيمة الصفقة إضافة إلى الأجر الباهظ على مدى خمس سنوات، وإضافة إلى عمولة رايولا تدفع المبلغ الإجمالي ليصل إلى 254 مليون جنيه إسترليني.

إذا تم قبول العرض، فمن المفترض أن يجعل هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا 385 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يحصل عليها كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي.

ويزعم دي مارزيو أن هالاند تلقى أيضًا عرضًا من ريال مدريد، لكنه لم ”يقنع هالاند تمامًا“ بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من أن سيتي على ما يبدو يتصدر قائمة المهتمين بالتعاقد مع هالاند، إلا أن صديق العائلة هالاند حذر من أن ريال مدريد لا يزال في السباق.

ولا شك أن مانشستر سيتي وريال مدريد، كلاهما خياران جيدان لهالاند، حيث يتنافسان بانتظام على الألقاب المحلية والمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، قد تكون لمانشستر سيتي اليد العليا حيث يقال إن هالاند يسعى بشدة لمواصلة تطويره ويشعر أن مستواه سينتقل إلى مستويات جديدة تحت قيادة غوارديولا.