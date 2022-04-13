مدرب أيرلندا الشمالية يعتذر بعد قوله اللاعبات "أكثر مشاعر" من الرجال (فيديو)

اعتذر كيني شيلز مدرب منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات بعدما تعرض لانتقادات حادة بسبب قوله إن السيدات ”أكثر مشاعر“ من الرجال، ما جعل الفريق أكثر عرضة لاستقبال هدفين متتاليين في وقت قصير.

وفازت إنجلترا 5-صفر على أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2023 للسيدات أمس الثلاثاء، وجاءت تعليقات شيلز بعد اللقاء.

Kenny Shiels made controversial comments after his Northern Ireland side lost to England in Women's World Cup Qualifying, saying goals can be conceded because "women are more emotional than men". pic.twitter.com/KkFW7uQZvd — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 13, 2022

وقال شيلز في بيان: ”أود الاعتذار بسبب تعليقاتي عقب المباراة الليلة الماضية، أنا متأسف بسبب الإساءة التي تسبب فيها التعليق“.

وأضاف: ”أنا مدافع عن منافسات السيدات ومتحمس لتطوير فرص الازدهار بالنسبة للسيدات والفتيات“.

وسجلت إنجلترا الهدفين الثاني والثالث في غضون ثماني دقائق، بينما جاء آخر هدفين في تسع دقائق.

وبعد الخسارة أبلغ شيلز الصحفيين: ”في منافسات السيدات، يمكن ملاحظة أنه… عندما يستقبل فريق هدفا فإنه يستقبل الثاني بعد فترة قصيرة جدا“.

وأضاف: ”من خلال تحليل اللعبة في منافسات السيدات، يحدث ذلك لأن الفتيات والسيدات أكثر مشاعر من الرجال، لذا لا يمكنهن التعامل بسهولة مع استقبال الهدف“.

I love making tv but it’s always extra sweet to make women’s football tv 🍬 Northern Ireland vs England is live on bbc 2 now! pic.twitter.com/A44cT4Setx — Becky Taylor-Gill (@beckytaylorgill) April 12, 2022

وتعرض شيلز (65 عاما) لانتقادات من سيوبهان تشيمبرلين حارسة إنجلترا السابقة وإيان رايت أسطورة آرسنال الذي نشر صورة لنفسه بينما كان يبكي مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب رايت على تويتر: ”كيني شيلز يتحدث بحماقة، يتحدث عن مشاعر السيدات! ألم يشاهد عدد مرات بكائي داخل الملعب!“.

وأبلغت تشيمبرلين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”أعتقد كلنا نعرف أن الخمس دقائق التالية لاستقبال الهدف تكون معرضا بشكل أكبر لاستقبال هدف آخر، وهذا ليس فقط في منافسات السيدات لكن في منافسات الرجال أيضا“.

وأضافت اللاعبة التي خاضت 50 مباراة دولية مع إنجلترا: ”مجرد تعميم ذلك على السيدات هو أمر غريب“.