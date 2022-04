مدرب أيرلندا الشمالية يعتذر بعد قوله اللاعبات "أكثر مشاعر" من الرجال (فيديو)

اعتذر كيني شيلز مدرب منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات بعدما تعرض لانتقادات حادة بسبب قوله إن السيدات ”أكثر مشاعر“ من الرجال، ما جعل الفريق أكثر عرضة لاستقبال هدفين متتاليين في وقت قصير.

وفازت إنجلترا 5-صفر على أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2023 للسيدات أمس الثلاثاء، وجاءت تعليقات شيلز بعد اللقاء.

Kenny Shiels made controversial comments after his Northern Ireland side lost to England in Women's World Cup Qualifying, saying goals can be conceded because "women are more emotional than men". pic.twitter.com/KkFW7uQZvd

— Sky Sports Football (@SkyFootball) April 13, 2022