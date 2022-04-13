راتب بوغبا يثير غضب زملائه في مانشستر يونايتد ويدفعهم للتمرد

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن تقديم عرض كبير لبول بوغبا، يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثار غضب الكثير من اللاعبين في غرفة ملابس مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط الفرنسي هذا الصيف، ورفض حتى الآن الموافقة على عرض يونايتد لتجديد عقده مقابل نحو 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ومن المفهوم أن يونايتد على استعداد لمنح الفائز بكأس العالم 2018 راتبا أساسيا قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مع إضافات يحتمل أن تصل إلى نصف مليون أخرى.

لكن يُقال إن العرض أثار غضبا داخل غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد، مع غضب زملاء بوغبا من استعداد النادي لجعله اللاعب الأعلى أجرًا في البلاد.

ولا يشعر لاعبو يونايتد أن بوغبا يستحق مثل هذه الزيادة الهائلة في الأجر، نظرًا لأنه يلعب بشكل غير منتظم ولا يتردد في انتقاد النادي والتحدث عن المغادرة باستمرار.

وقال مصدر في أولد ترافورد للصحيفة ذاتها، إنه سيحدث تمرد داخل غرفة تبديل الملابس إذا انتهى الأمر بقبول بوغبا العرض والبقاء في أولد ترافورد، مع مطالبة اللاعبين بالتساوي في الأجر.

وقال المصدر: ”يعتقد بعض اللاعبين أن الأمر خارج عن النظام، فقد يحصل على ضعف ما يحصل عليه حاليا رغم أنه لا يشارك بانتظام ويهدد بالرحيل طوال الوقت“.

وكريستيانو رونالدو هو الأعلى أجرا في يونايتد حاليًا، حيث يحصل على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يليه الحارس ديفيد دي خيا الذي يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فيما يكسب كل من جادون سانشو ورفائيل فاران 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما يحصل برونو فرنانديز على 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما يحصل القائد هاري ماغواير على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويسعى باريس سان جيرمان وريال مدريد للتعاقد مع بوغبا البالغ عمره 29 عامًا، كما أبدى ناديه السابق يوفنتوس اهتمامًا باستعادته مجانا.

وكل الدلائل تشير إلى أن بوغبا سيغادر هذا الصيف، لكن فشله في اتخاذ قرار جعل العديد من زملائه يشعرون أنه قد ينتهي به الأمر بقبول عرض يونايتد.

على الرغم من أن بوغبا يحق له الحصول على أجر ضخم إذا انتقل مجانا هذا الصيف، فمن غير المرجح أن يحصل على نفس الأجر الذي يقدمه يونايتد له في أي مكان آخر.

ويقول يونايتد إن القرارات بشأن التعاقد مع لاعبين جدد والاحتفاظ باللاعبين الحاليين ستُتخذ بعد تعيين المدير الفني الجديد المرشح له بقوة الهولندي إريك تين هاغ.