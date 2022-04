ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تين هاغ على قيادة الفريق لـ4 مواسم

كشف شبكة ”ذا أثلتيك“، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إريك تين هاغ، مدرب أياكس، ليصبح المدير الفني الدائم القادم للفريق، خلفًا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك.

وأوضح الشبكة الشهيرة، أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق مع ”تين هاغ“ لتولي مسؤولية تدريب الفريق، بدءًا من الموسم المقبل.

وأوضحت أن هناك اتفاقًا شفهيًا بين الطرفين، ومن المتوقع أن ينضم بموجب عقد يستمر لمدة تصل إلى 4 سنوات.

فيما أوضحت صحيفة ”تليغراف“ الهولندية، أن ”يونايتد سرَّع من وتيرة مفاوضاته مع إدارة ”إريك تين هاغ“ بعد أن قدّم لايبزيغ الألماني عرضًا له“.

وأشارت إلى أنه ”لا يزال يتعين على اليونايتد التوصل إلى اتفاق مع أياكس، لكن الشرط الجزائي البالغ 2 مليون يورو لن يكون عقبة“.

وشدد التقرير أن ”تين هاغ“ لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميًا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس و“بي إس“ في أيندهوفن، يوم 17 أبريل المقبل.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx

— David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2022