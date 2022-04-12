ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تين هاغ على قيادة الفريق لـ4 مواسم

كشف شبكة ”ذا أثلتيك“، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إريك تين هاغ، مدرب أياكس، ليصبح المدير الفني الدائم القادم للفريق، خلفًا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك.

وأوضح الشبكة الشهيرة، أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق مع ”تين هاغ“ لتولي مسؤولية تدريب الفريق، بدءًا من الموسم المقبل.

وأوضحت أن هناك اتفاقًا شفهيًا بين الطرفين، ومن المتوقع أن ينضم بموجب عقد يستمر لمدة تصل إلى 4 سنوات.

فيما أوضحت صحيفة ”تليغراف“ الهولندية، أن ”يونايتد سرَّع من وتيرة مفاوضاته مع إدارة ”إريك تين هاغ“ بعد أن قدّم لايبزيغ الألماني عرضًا له“.

وأشارت إلى أنه ”لا يزال يتعين على اليونايتد التوصل إلى اتفاق مع أياكس، لكن الشرط الجزائي البالغ 2 مليون يورو لن يكون عقبة“.

وشدد التقرير أن ”تين هاغ“ لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميًا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس و“بي إس“ في أيندهوفن، يوم 17 أبريل المقبل.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx — David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2022

ولا يزال إريك ”تين هاغ“، البالغ من العمر 52 عامًا، صاحب الحظ الأوفر في تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويتنافس ”تين هاغ“ مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويحتل نادي لايبزيغ المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بعد مرور 29 جولة من المسابقة.

ويتولى رالف رانجنيك حاليًا مهمة المدير الفني في مانشستر يونايتد بشكل مؤقت منذ تعويضه أولي غونار سولشاير في ديسمبر الماضي.

ويُنتظَر أن يتحول رانجنيك لمنصب مستشار النادي مع نهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وتأزم موقفه في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وودّع يونايتد دوري الأبطال هذا الموسم على يد أتليتكو مدريد في ثُمن النهائي.

ويشرف ”تين هاغ“ على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويحتل أياكس المركز الأول في الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أيندهوفن مُطارده.