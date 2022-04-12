كلوب: أريد أن يصبح ليفربول فريقا "يخشاه الجميع"

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء، إن فريقه يرغب في أن يصبح منافسا يخشى الجميع مواجهته، وذلك قبل مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بنفيكا على ملعب آنفيلد.

ويتقدم ليفربول 3-1 بعد فوزه ذهابا في لشبونة الأسبوع الماضي، ويستمتع فريق المدرب كلوب بأفضل مستوياته بعد أن خسر مرة واحدة فقط في آخر 22 مباراة في كافة المسابقات وفاز 18 مرة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الأربعاء: كنا جيدين في بنفيكا وأحببت المباراة. الهدف الرئيسي مرة أخرى أن نصبح منافسا يخشى الجميع مواجهته.

ويواجه ليفربول الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ما وصفه كلوب بجدول مباريات مزدحم للغاية حيث ينافس على أربع جبهات هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما بلغ الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف كلوب أن تشكيلته لمباراة الغد لن تتأثر باستعداداته لمباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل، أمام سيتي الذي تعادل معه 2-2 في الدوري، يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب: المباراة القادمة ليس لها أي تأثير على تشكيلة الفريق. لم يصب أحد على حد علمي لكننا بحاجة إلى النظر في اللاعبين الجاهزين لهذه المباراة. ستكون مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد حاولنا بجد العام الماضي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والآن يمكننا الوصول إلى الدور قبل النهائي وهو أمر لا يصدق.

وقال كلوب إن المباراة ستكون محفوفة بالمخاطر مثل إياب دور الستة عشر أمام إنتر ميلان عندما خسر 1-صفر بعد فوزه 2-صفر ذهابا.

وأضاف: التقدم 3-1 نتيجة طيبة. لكن إذا سجلوا هدفا مثلما حدث أمام إنتر فإن المباراة ستتغير.