فرناندينيو يعلن نهاية مشواره مع مانشستر سيتي

أعلن البرازيلي فرناندينيو لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب الوسط البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا: ”لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم“.

وأضاف فرناندينيو: ”أريد أن استمر في لعب كرة القدم.. الآن أنا أريد أن أعود، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي.. أود التواجد بينهم“.

فيما نفى مدربه بيب غوارديولا علمه بالأمر.

🗣️ "I don't think so…"#MCFC captain Fernandinho says he will NOT be extending his contract at the club after this season ✍️❌ pic.twitter.com/Xy6IjefEf2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022