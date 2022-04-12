فرناندينيو يعلن نهاية مشواره مع مانشستر سيتي

أعلن البرازيلي فرناندينيو لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب الوسط البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا: ”لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم“.

وأضاف فرناندينيو: ”أريد أن استمر في لعب كرة القدم.. الآن أنا أريد أن أعود، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي.. أود التواجد بينهم“.

فيما نفى مدربه بيب غوارديولا علمه بالأمر.

🗣️ "I don't think so…"#MCFC captain Fernandinho says he will NOT be extending his contract at the club after this season ✍️❌ pic.twitter.com/Xy6IjefEf2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ومنافسه أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات عودة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أيضا أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

وسجل كيفن دي بروين هدف فوز السيتي 1-0 على أتلتيكو في مانشستر، في مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي، وبعد المواجهة وجه ”يويفا“ اتهاما لجماهير بطل إسبانيا بسبب الشغب والتصرف بعنصرية.

وقالت لجنة الانضباط إنها عاقبت أتلتيكو بغلق جزئي لملعبه، في مباراة واحدة مقبلة على أرضه في دوري الأبطال.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: ”أبلغنا أتلتيكو مدريد قبل المباراة بغلق جزء من مدرجاته، بسعة خمسة آلاف متفرج على الأقل“.

وطلب ”يويفا“ أيضا من أتلتيكو عرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية، إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة.