رياضة

فرناندينيو يعلن نهاية مشواره مع مانشستر سيتي
تاريخ النشر: 12 أبريل 2022 13:29 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2022 13:45 GMT

فرناندينيو يعلن نهاية مشواره مع مانشستر سيتي

أعلن البرازيلي فرناندينيو لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الوسط البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن البرازيلي فرناندينيو لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب الوسط البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا: ”لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم“.

وأضاف فرناندينيو: ”أريد أن استمر في لعب كرة القدم.. الآن أنا أريد أن أعود، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي.. أود التواجد بينهم“.

فيما نفى مدربه بيب غوارديولا علمه بالأمر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ومنافسه أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات عودة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أيضا أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

وسجل كيفن دي بروين هدف فوز السيتي 1-0 على أتلتيكو في مانشستر، في مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي، وبعد المواجهة وجه ”يويفا“ اتهاما لجماهير بطل إسبانيا بسبب الشغب والتصرف بعنصرية.

وقالت لجنة الانضباط إنها عاقبت أتلتيكو بغلق جزئي لملعبه، في مباراة واحدة مقبلة على أرضه في دوري الأبطال.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: ”أبلغنا أتلتيكو مدريد قبل المباراة بغلق جزء من مدرجاته، بسعة خمسة آلاف متفرج على الأقل“.

وطلب ”يويفا“ أيضا من أتلتيكو عرض لافتة عليها عبارة لمكافحة العنصرية، إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة.

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