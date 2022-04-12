جاك غريليش يكشف سر عضلات ساقه الضخمة وجواربه القصيرة

كشف جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي القادم من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، السر وراء جواربه القصيرة والمنخفضة وعضلات ربلة ساقه الضخمة.

ويتمتع لاعب خط الوسط الإنجليزي بإطلالة رائعة على أرض الملعب وقد كشف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا السر وراء هذا المظهر، قائلا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”أنا في الواقع لا أفعل أي شيء. إنه مجرد شيء في جينات العائلة. كان جدي دائمًا لديه عضلات ربلة ساق كبيرة عندما كان يلعب كرة القدم“.

”لكنني لا أمارس أي تدريبات خاصة لتكبير هذه العضلة أو تدريبات عضلة الساق في صالة الألعاب الرياضية أو أي شيء آخر. بصراحة، هذا مجرد شيء كنت أمارسه منذ أن كنت صغيرًا“.

وعن تلك الجوارب المنخفضة المعروفة، قال: ”أعتقد أنني كنت في الرابعة عشر أو الخامسة عشر من عمري وكانت شركة ماكرون ترعى أستون فيلا وكانت الجوارب تنكمش عند الغسيل. في التدريب لم أتمكن من وضعهم فوق عضلة ربلة الساق لأن الجوارب كانت صغيرة جدًا. لذلك بدأت في ارتدائها أسفل رجلي أثناء التدريب وفي ذلك الموسم قدمت أداء جيدا حقًا.

”بعد ذلك بدأت في ارتداء جواربي أسفل رجلي في المباريات. لقد كان مجرد شيء عالق في ذهني لأنني قضيت مثل هذا الموسم الجيد“.

ويشتهر غريليش بالاهتمام بالتفاؤل والتشاؤم، حيث كان يرتدي زوجًا من أحذية كرة القدم القديمة بشكل لا يُنسى عندما تغلب أستون فيلا على ديربي كاونتي ليضمن الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019.

وواصل النجم الدولي الإنجليزي استخدام هذا الحذاء؛ لأنه كان يجلب له ”الحظ“ على الرغم من أن إصبع قدمه كاد يكون مرئيًا من خلال نهاية الحذاء.

وبعد انتقاله من نادي طفولته أستون فيلا قبل بداية هذا الموسم، انفتح غريليش على العمل مع المدير الفني الرائع بيب غوارديولا، قائلا عن المدرب الإسباني ”إنه مدرب رائع. إنه مدمن لكرة القدم. لا أستطيع التحدث عنه بدرجة كافية“.

”لقد قلت في بعض الأوقات هذا الموسم إنه يفوز بالمباريات بنفسه، بالطريقة التي أسسها لنا والتكتيكات التي أعطاها لنا، ونزلنا الملعب ونفذنا ما قاله“.

ولم يظهر غريليش بالأداء الذي يرقى إلى مستوى المبلغ الذي دفعه سيتي لأستون فيلا للحصول على خدماته بعد أن سجل أربعة أهداف فقط، ولكنه يتعلم تحت إشراف أسطورة في التدريب.

وكان عليه أن يتعافى من خيبة أمل الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

وحول هذه البطولة الخاصة مع إنجلترا، قال: ”الآن أنظر إلى الوراء، لقد كانت رائعة. لقد كانت واحدة من أفضل التجارب في حياتي“.