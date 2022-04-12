محمد صلاح ومحرز خارج قائمة أفضل 10 لاعبين في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

ركزت صحيفة ”دايلي ميل“ على أبرز نجوم الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت تعادلا مثيرا في لقاء القمة بين المتصدر مانشستر سيتي ومطارده ليفربول 2-2 ليبقى فارق النقطة بينهما والصراع حول اللقب للجولات الأخيرة.

كما شهدت الجولة فوز تشيلسي على ساوثهامبتون 6-0 وتوتنهام على أستون فيلا 4-0 ليحافظا على المركزين الثالث والرابع ويعززا حظوظهما في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

فيما خسر آرسنال أمام برايتون في ملعبه 2-1 و مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 1-0 لتتعقد المهمة في بلوغ المراكز الأربعة الأولى.

وفي صراع البقاء اقترب نيوكاسل خطوة جديدة من المراكز الآمنة بفوزه على ولفرهامبتون 1-0 وفاز ليدز يونايتد على واتفورد في صراع مراكز البقاء.

واختارت صحيفة “ دايلي ميل ”ّ أفضل 10 لاعبين في الجولة، ولم يكن بينهم النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز.

1- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ( توتنهام)

فرض الكوري الجنوبي نفسه نجما للجولة بتسجيله ”هاتريك“ في مرمى أستون فيلا جعله يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ توتنهام، كما واصل ضغطه على المصري محمد صلاح في صراع لقب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وقلص الفارق لـ3 أهداف.

2-الإنجليزي هاري كين ( توتنهام )

على الرغم من إخفاقه في التسجيل للقاء الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز تميز النجم الإنجليزي خلال لقاء أستون فيلا بدوره الكبير في الملعب وصناعة الفرص لزملائه.

وصنع هاري كين هدفين في اللقاء ليصل للتمريرة الحاسمة التاسعة هذا الموسم بالإضافة لـ3 مراوغات ناجحة وكسب 14 نزالا ثنائيا.

3-البلجيكي كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )

قدم كيفن دي بروين لقاء سحريا أمام ليفربول في لقاء القمة وافتتح التسجيل لمانشستر سيتي بعد 5 دقائق فقط كما قاد أغلب محاولات فريق بيب غوارديولا واستغل المساحات خلف المدافعين لتمرير كرات خطيرة.

4- البرتغالي برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي )

قدم النجم البرتغالي عرضا مثيرا في ملعب الاتحاد، وكان مصدر خطورة على دفاع ليفربول كما كان مساندا لزملائه في الأوقات الصعبة بتحركاته ومراوغاته في اللقاء.

5- الهولندي فيرجيل فان ديك ( ليفربول )

من الصعب أن يبرز مدافع في لقاء تلقى فريقه هدفين، لكن مانشستر سيتي وليفربول قدّما لقاءً ممتعًا ومثيرًا، وتبادلا الهجمات على طول 90 دقيقة.

لكن فيرجيل فان ديك تميز بقيادته لدفاع ليفربول وصد أغلب المحاولات للفريق المنافس وتمكن من إحباط محاولة رحيم سترلينغ حين انفرد معه وجها لوجه.

6- الإنجليزي إيفانو توني ( برينتفورد )

سجل النجم الإنجليزي الشاب 12 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز و14 هدفا في كل المسابقات، وكان حاسما في فوز فريقه برينتفورد على ويستهام بتسجيله الهدف الثاني بطريقة رائعة.

ويعتبر إيفان توني مهاجما مزعجا لأي مدافع لكونه يملك مؤهلات رائعة بالتحكم بالكرة والاختراق من الخلف.

7-السويدي ديان كولوسيفسكي ( توتنهام )

كان النجم السويدي صفقة بديلة لتوتنهام في فترة الانتقالات الشتوية بعد الفشل في خطف الكولومبي لويس دياز، لكن ديان كولوسيفسكي تمكن من وضع قدمه بقوة في توتنهام.

كان مستوى النجم السويدي مذهلًا أمام أستون فيلا، وأسهم في الفوز الكبير؛ إذ سجل هدفا في اللقاء وكان يشكل خطرا على دفاع المنافس بمراوغاته واختراقاته.

8 – الدنماركي كريستيان إريكسن ( برنتفورد )

عودة النجم الدنماركي للعب مجددا بعد الأزمة القلبية خلال نهائيات أمم أوروبا برفقة منتخب بلاده كانت خبرا سعيدا للجميع، لكن نجم الوسط لم يكتف بذلك بل أصبح لاعبا مهما في صفوف برنتفورد وقاده لتحقيق نتائج مذهلة آخرها الفوز على ويستهام يونايتد والذي ضمن للفريق بشكل كبير البقاء.

وكما قال توماس فرانك ملخصًا دور نجم الوسط الدنماركي ”يمكنك دائما منح الكرة لإريكسن وسيجد حلا ”.

9- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول )

قدم النجم السنغالي أداءً رائعًا أمام مانشستر سيتي في عيد ميلاده الثلاثين وكان مصدر خطورة لفريق ليفربول.

وشكل هدفه بعد بداية الشوط الثاني في مرمى البرازيلي إيدرسون مانحا التعادل 2-2 لفريقه بمثابة مكافأة على عمله الشاق والرائع هذا الموسم وأبقى فريقه في سباق اللقب على الدوري الإنجليزي الممتاز.

10- الإنجليزي ماسون ماوت ( تشيلسي )

ساعد ماسون ماونت فريقه تشيلسي في ردة الفعل بعد هزيمتين على التوالي واحدة في الدوري والثانية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى ملعبه ستامفورد بريدج.

سجل النجم الإنجليزي الشاب هدفين خلال الفوز 6-0 على ساوثهامبتون وقدم تمريرة حاسمة وكان حاسمًا في كل محاولات فريقه خلال اللقاء.