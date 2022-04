شرطة مرسيسايد تتصل بأسرة الطفل الذي كسر كريستيانو رونالدو هاتفه

أكدت شرطة مرسيسايد أنها اتصلت بأسرة الطفل البالغ 14 عاما مشجع فريق إيفرتون والذي كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتفه بعد لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت صور ،انتشرت بعد اللقاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسقط أحد الأشياء من يد طفل السبت الماضي خلال مغادرته الملعب نحو نفق غرفة الملابس، لتقوم والدة الطفل بنشر رسالة وصور عبر المواقع الاجتماعية تؤكد أن نجم مانشستر يونايتد قام بإسقاط هاتف ابنها وكسره.

Cristiano Ronaldo apologizes after appearing to smash a supporter's phone following Manchester United's loss to Everton #Ronaldo #ronadophone #ManchesterUnited #Everton pic.twitter.com/31zIZX0WJq

— TRUSTEDBLOG1 (@trustedblog1) April 9, 2022