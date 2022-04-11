تقرير: 3.5 مليون دولار تكلفة حفل زفاف بروكلين ديفيد بيكهام على نيكولا بيلتر

نشرت عائلة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا الصور الأولى لحفل زفاف ابنهم بروكلين جوزيف بيكهام على الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز والذي أقيم يوم السبت الماضي، وكلف أكثر من 3.5 مليون دولار.

واختار ديفيد بيكهام وعائلته فرض قواعد صارمة على الحفل لمنع انتشار الصور ودخول المصورين ”المتطفلين“.

وأقيم الحفل في مكان إقامة عائلة بيكهام في مدينة ”بالم بيتش“ في فلوريدا الأمريكية بحضور عدة ضيوف بارزين، أبرزهم بعض نجوم هوليود والذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع النجم والأسطورة السابق ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان السابق.

وكان بروكلين جوزيف بيكهام، البالغ 23 عاما، والذي يعمل كعارض أزياء ومصور فوتغرافي قد تعرف على الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز قبل 3 سنوات، ونشأت بينهما علاقة حب انتهت السبت الماضي بالزواج.

وبعد الحفل اختار الثنائي، يوم الإثنين، لنشر صور حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعية وبعضها باللونين الأبيض والأسود فقط.

وبحسب تقارير إعلامية فإن بروكلين جوزيف بيكهام وقّع عقد زواج مع نيكولا بيلتز بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، وحضر الحفل بعض النجوم كبطلة التنس العالمية سيرينا ويليامز والممثلة الأمريكية إيفا لانغوريا وأعضاء فرقة فيكتوريا بيكهام الغنائية السابقة ”Spice Girls“.

وبحسب تقارير من داخل الحفل ارتدت نيكولا بيلتز 27 عاما، فستانا مخصصا من فالنتينو، ورد أنها اختارته بمساعدة المصممة الشهيرة في نيويورك ليزلي فريمار، بينما كان سنوب دوج ”دي دي جي“ في حفل استقبال الزوجين.

بينما كانت أخت بروكلين هاربر البالغة من العمر 10 سنوات وصيفة الشرف، و كان شقيقها كروز البالغ من العمر 17 عاما هو أفضل رجل.

وفي أكتوبر الماضي أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن النجم ديفيد بيكهام، مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق، سيكون سفيرا لكأس العالم 2022 في قطر، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لمدة عشر سنوات مقبلة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن قائد إنجلترا السابق، البالغ عمره 46 عاما، قد وقع بالفعل صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويا على مدار عشر سنوات مقبلة ليصبح سفيرا للبلاد.

وفي الشهر ذاته سافر بيكهام إلى العاصمة الدوحة لمدة أسبوع، وقام بجولة في الملاعب والتقى بكبار الشخصيات قبل استضافة المونديال العام المقبل.